Industria HoReCa intră într-o nouă etapă: consum imprevizibil şi presiune pe profit

Comportamentul consumatorului din HoReCa s-a schimbat semnificativ în ultimul an: reacţionează mai rapid la noutăţi, este mai atent la valoare şi compară mai mult ca oricând, potrivit unui comunicat Hospitality Culture Institute. În acest context, restaurantele nu mai concurează exclusiv prin produs, ci prin concept, coerenţă şi relaţia construită cu oaspeţii, arată comunicatul.

Ediţia din 20 ianuarie a evenimentului Intimate Roundtable Conversations, organizată de Hospitality Culture Institute, a reunit peste 70 de profesionişti din industria HoReCa, care au analizat impactul anului 2025 asupra businessurilor şi au discutat direcţiile strategice pentru 2026, într-un climat marcat de instabilitate economică, schimbări bruşte de consum şi presiuni tot mai mari asupra profitabilităţii, conform comunicatului.

Operatorii au semnalat că perioade considerate anterior slabe, precum lunile de iarnă sau sezonul estival, au generat rezultate peste aşteptări, semn că tiparele tradiţionale de consum nu mai pot fi anticipate cu uşurinţă, prezintă comunicatul. Consumul devine fragmentat, iar performanţa nu mai este legată de calendar, ci de capacitatea de adaptare rapidă, se arată în comunicat.

Clientul actual este mai informat, mai exigent şi mai atent la experienţă, se subliniază în comunicat. Dincolo de calitatea produsului, acesta caută coerenţă, identitate şi o relaţie autentică cu brandul, ceea ce determină restaurantele să se poziţioneze tot mai mult ca destinaţii de experienţă, conform comunicatului.

Piaţa cafelei de specialitate continuă să evolueze, fiind percepută ca un segment cu potenţial ridicat de creştere, arată comunicatul. Diferenţierea clară, proximitatea faţă de client şi construirea unor comunităţi în jurul brandurilor sunt factori esenţiali într-un mediu tot mai competitiv, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Anul 2025 a fost marcat de fluctuaţii majore de preţ, blocaje în lanţurile de aprovizionare şi costuri greu de estimat, conform comunicatului. În acest context, furnizorii sunt nevoiţi să îşi extindă rolul dincolo de livrarea de produse, oferind suport operaţional şi soluţii de eficientizare pentru partenerii lor, subliniază comunicatul.

Pentru 2026, participanţii anticipează o creştere a interesului pentru soluţii care asigură consistenţă şi control al costurilor, precum preparatele sous-vide şi semi-preparatele premium, menite să reducă timpii de gătire şi dependenţa de forţa de muncă, se arată în comunicat.

Concluzia generală a fost că industria HoReCa funcţionează într-un context de „permacriză”, generat de lipsa de personal, presiuni inflaţioniste, instabilitate legislativă şi economică, potrivit comunicatului. În acest peisaj, revenirea la normal nu mai este un obiectiv realist, iar adaptarea continuă devine o competenţă esenţială pentru antreprenori, mai adaugă comunicatul.