Industria informaţiei are cea mai mare expansiune în rândul afacerilor din SUA

Crearea de afaceri în America a crescut cu 19% în ultimii cinci ani, noile startup-uri tehnologice fiind lansate în cel mai rapid ritm.

O analiză visualcapitalist.com arată că, în ultimele trei decenii, întreprinderile mici au generat aproximativ 60% din noile locuri de muncă din SUA, servind drept un pilon esenţial al economiei. Cu toate acestea, o parte semnificativă a acestei creşteri a fost determinată de un grup restrâns de firme.

Sursa citată aduce în atenţie expansiunea afacerilor pe industrii, în baza datelor JPMorgan Asset Management. Potrivit acestora, industria informaţiei a înregistrat o rată de creştere de 58% în intervalul decembrie 2019 - septembrie 2024, de trei ori mai mare decât media naţională, a noilor afaceri înfiinţate de la sfârşitul anului 2019. În plus, se situează ca unul dintre primele două sectoare care au determinat creşterea PIB-ului real al SUA în 2025. În mod special, firmele de editare de software au înregistrat una dintre cele mai rapide creşteri a numărului de înfiinţări în toate industriile între 2019 şi 2024, urmând domeniile de procesare a datelor, găzduire şi activităţile conexe.

Cu o creştere de 32% a numărului de noi companii, serviciile profesionale şi de afaceri au înregistrat a doua cea mai mare expansiune, conform datelor menţionate. Între timp, serviciile de educaţie şi sănătate au înregistrat o creştere de 25%, ocupând poziţia a treia. Pe locurile următoare regăsim: furnizarea de servicii (+20%), alte servicii (+18%), activităţi financiare (+18%), construcţii (+14%), fabricaţie (+13%), producţia de bunuri (+12%), timp liber şi ospitalitate (+11%), comerţ, transporturi şi utilităţi (+7%), resurse naturale şi minerit (+4%).

De menţionat că noile cereri de înscrieri de afaceri au fost în medie de 240.000 în fiecare lună în 2024 - cu 50% mai mult decât în 2019. În plus, ponderea antreprenoriatului în rândul femeilor şi al persoanelor de culoare s-a menţinut aproape de niveluri record.