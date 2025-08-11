Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Industria informaţiei are cea mai mare expansiune în rândul afacerilor din SUA

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 11 august

Industria informaţiei are cea mai mare expansiune în rândul afacerilor din SUA

Crearea de afaceri în America a crescut cu 19% în ultimii cinci ani, noile startup-uri tehnologice fiind lansate în cel mai rapid ritm.

O analiză visualcapitalist.com arată că, în ultimele trei decenii, întreprinderile mici au generat aproximativ 60% din noile locuri de muncă din SUA, servind drept un pilon esenţial al economiei. Cu toate acestea, o parte semnificativă a acestei creşteri a fost determinată de un grup restrâns de firme.

Sursa citată aduce în atenţie expansiunea afacerilor pe industrii, în baza datelor JPMorgan Asset Management. Potrivit acestora, industria informaţiei a înregistrat o rată de creştere de 58% în intervalul decembrie 2019 - septembrie 2024, de trei ori mai mare decât media naţională, a noilor afaceri înfiinţate de la sfârşitul anului 2019. În plus, se situează ca unul dintre primele două sectoare care au determinat creşterea PIB-ului real al SUA în 2025. În mod special, firmele de editare de software au înregistrat una dintre cele mai rapide creşteri a numărului de înfiinţări în toate industriile între 2019 şi 2024, urmând domeniile de procesare a datelor, găzduire şi activităţile conexe.

Cu o creştere de 32% a numărului de noi companii, serviciile profesionale şi de afaceri au înregistrat a doua cea mai mare expansiune, conform datelor menţionate. Între timp, serviciile de educaţie şi sănătate au înregistrat o creştere de 25%, ocupând poziţia a treia. Pe locurile următoare regăsim: furnizarea de servicii (+20%), alte servicii (+18%), activităţi financiare (+18%), construcţii (+14%), fabricaţie (+13%), producţia de bunuri (+12%), timp liber şi ospitalitate (+11%), comerţ, transporturi şi utilităţi (+7%), resurse naturale şi minerit (+4%).

De menţionat că noile cereri de înscrieri de afaceri au fost în medie de 240.000 în fiecare lună în 2024 - cu 50% mai mult decât în 2019. În plus, ponderea antreprenoriatului în rândul femeilor şi al persoanelor de culoare s-a menţinut aproape de niveluri record.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 00:38)

    Industria USA acum 15 ani reprezenta peste 30 % din PIB-ul american,

    aztazi a ajuns la 10 %(datorita politicienilor fara viziune si valoare), 

    asta doreste Trump sa imbunatateasca, 

    si din pacate UE pare sa sponsorizeze,aceasta operatiune, 

    cu cele 750 miliarde $ ptr. energie din USA+600 miliarde $,

    investitii directe in USA,conform tratatului semnat de Ursula. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
