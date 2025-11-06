INS: Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 1,6%, ca serie brută, la nouă luni

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 1,6%, ca serie brută, în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, raportat la intervalul de referinţă, au fost consemnate majorări ale vânzărilor de produse nealimentare (+3,9%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,6%). În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,8%.

De asemenea, ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut, pe ansamblu, cu 2,2%, datorită creşterilor vânzărilor de produse nealimentare (+5%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,1%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,2%.

Datele oficiale relevă, totodată, că, în septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 0,7%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate în septembrie 2025, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, afacerile din comerţul cu amănuntul au înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,9%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,4%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,9%.

În septembrie 2025 comparativ cu august 2025, afacerile din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi

motociclete), serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, au scăzut, pe ansamblu, cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,7%). Creşteri au înregistrat: vânzările de produse nealimentare (+4,1%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,3%).

Pe de altă parte, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%), vânzările de produse nealimentare (+1,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,3%).