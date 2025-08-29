Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Creştere cu 4,4% a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale

M.P.
Miscellanea / 29 august, 10:32

INS: Creştere cu 4,4% a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut cu 4,4%, în primele şapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, relevă datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Potrivit sursei citate, în intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2025, s-au eliberat 21.314 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, iar ponderi pozitive s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Vest (+331 de autorizaţii), Centru (+132), Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (+114, fiecare), Sud-Muntenia (+72), Sud-Est (+67), Bucureşti-Ilfov (+64) şi Nord-Est (+8).

La nivel comparativ iulie 2025 - iulie 2024, se evidenţiază o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+5,4%) cât şi a suprafeţei utile totale (+33,5%).

În profil teritorial, această creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+188) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (+68 autorizaţii), Sud-Muntenia (+62), Nord-Est (+53), Sud-Est (+40), Bucureşti-Ilfov (+37) şi Vest (+29). Pe de altă parte, scăderi au fost consemnate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (-64 autorizaţii) şi Centru (-37).

Comparativ cu luna iulie 2024, în aceeaşi perioadă a anului curent, s-a raportat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+9,7%), cât şi a suprafeţei utile totale (+40%). Autorizaţii de construire în creştere au fost în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+52.271 mp), Nord-Vest (+35.211 mp), Bucureşti-Ilfov (+14.717 mp), Vest (+14.357 mp), Nord-Est (+5.217 mp) şi Sud-Vest Oltenia (+2.045 mp). În schimb, scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Est (-10.862 mp) şi Centru (-3.799 mp).

Conform datelor INS, în iulie 2025 s-au eliberat 3.675 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (+4,9% faţă de luna iunie 2025), cu o suprafaţă utilă totală de 1.045.932 mp (-1,7%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 69,9% sunt pentru zona rurală.

În context, numărul de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale s-a majorat cu 170 de la o lună la alta. În profil teritorial, regiunile de dezvoltare cu creşteri a numărului de autorizaţii sunt: Sud-Muntenia (+98), Nord-Vest (+57), Sud-Est (+44), Sud-Vest Oltenia (+31) şi Bucureşti-Ilfov (+23). Pe de altă parte, scăderi s-au înregistrat în Centru (-36 de autorizaţii), Vest (-32) şi Nord-Est (-15).

În ceea ce priveşte clădirile nerezidenţiale, în iulie 2025 s-au eliberat 613 astfel de documente, cu 9,5% mai puţine faţă de luna anterioară, în suprafaţă utilă totală de 381.972 mp (-11,7%).

Totodată, s-a consemnat o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-50.586 mp), aceasta fiind reflectată în regiunile de dezvoltare: Vest (-33.419 mp), Nord-Est (-28.570 mp), Centru (-24.052 mp), Sud-Vest Oltenia (-13.839 mp), Sud-Est (-4.466 mp) şi Nord-Vest (-765 mp). Creşteri au fost raportate în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (+42.062 mp) şi Bucureşti-Ilfov (+12.463 mp).

