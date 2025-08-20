Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Creştere cu aproape 6% a volumului de construcţii, în primul semestru din 2025

T.B.
Miscellanea / 20 august, 09:44

INS: Creştere cu aproape 6% a volumului de construcţii, în primul semestru din 2025

Lucrările de reparaţii capitale şi cele de construcţii noi au contribuit la creşterea cu 5,9% a volumului de construcţii, pe ansamblu, ca serie brută, în primul semestru al acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, lucrările de reparaţii capitale au înregistrat un salt de 51,5% faţă anul anterior iar lucrările de construcţii noi au crescut cu 3,6%. Pe de altă parte, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 8,5%.

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la construcţiile inginereşti (+10,5%) şi la clădirile rezidenţiale (+3,1%), în timp ce în cazul clădirilor nerezidenţiale s-a consemnat un recul de 0,7%, de la un an la altul, arată datele INS.

Ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 6,5%, marjă în care lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de construcţii noi au înregistrat tendinţe pozitive (+49,4%, respectiv +5,7%). În schimb, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 10,1%, potrivit sursei citate.

Totodată, pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la construcţiile inginereşti (+12,7%) şi la clădirile rezidenţiale (+2%), dar clădirile nerezidenţiale au scăzut cu 1,7%.

Raportat la luna iunie 2024, în iunie, anul curent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, pe total cu 8,8%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+39,3%), lucrările de construcţii noi (+5%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+4,6%).

De asemenea, în funcţie de tipul construcţiilor, cele inginereşti s-au majorat cu 12%, clădirile rezidenţiale, cu 10%, iar clădirile nerezidenţiale, cu 1,5%.

Conform INS, ca serie ajustată, în iunie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 5,4%, în comparaţie cu aceeaşi lună din anul precedent. În funcţie de elementele de structură, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 35,1%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 4,3% şi lucrările de construcţii noi - cu 1,9%.

În acelaşi interval de referinţă, pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la construcţiile inginereşti (+9,9%) şi la clădirile rezidenţiale (+9,5%). La polul opus se află clădirile nerezidenţiale, cu o scădere de 0,3%.

De la o lună la alta (mai - iunie 2025), lucrările de construcţii au consemnat creşteri atât la serie brută (+14,5%), cât şi ca serie ajustată (+4,4%).

