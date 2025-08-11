INS: Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele şase luni din 2025

Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele şase luni, la 47,676 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 4,9%, la 64,388 miliarde euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică, potrivit news.ro.

”În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, exporturile FOB au însumat 47,676 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 64,388 miliarde euro. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile au crescut cu 4,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025 a fost de 16,712 miliarde euro, mai mare cu 1,617 miliarde euro (+10,7%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024”, arată datele INS.

În luna iunie 2025, exporturile FOB au însumat 8,218 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,592 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,373 miliarde euro. Faţă de luna iunie 2024, exporturile din luna iunie 2025 au crescut cu 6,3%, iar importurile au crescut cu 0,6%.

În perioada 1.I-30.VI 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate (27,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie-iunie 2025 a fost de 34,167 miliarde euro la expedieri şi de 46,552 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în primele şase luni al anului a fost de 13,509 miliarde euro la exporturi şi de 17,836 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.