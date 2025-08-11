Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: În iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii

S.B.
Miscellanea / 11 august, 10:13

INS: În iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii

În luna iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică, potrivit news.ro.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin şi 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6%.

”În iunie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin şi 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6% (-1,9% persoane de sex masculin şi +0,8% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna iunie 2025 a fost de 54, în scădere cu 17 faţă de luna mai 2025. Sporul natural s-a menţinut negativ (-6.916) în luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii”, arată datele INS.

În luna iunie 2025, 41,7% (7.792 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 26,9% (5.029 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,8%, reprezentând 3.142 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (63 decese), 5-19 ani (63 decese) şi 20-29 ani (78 decese).

În luna iunie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.628 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.172 în luna iunie 2025.

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna iunie 2025 a fost mai mic cu 223 (-1,9%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iunie 2025 a scăzut cu 166 (-0,9%) faţă de luna iunie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 31 mai mic în luna iunie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2025 (-6916 persoane) cât şi în luna iunie 2024 (-6.859 persoane). În luna iunie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.175 persoane (4.662 persoane de sex masculin şi 4513 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.499 persoane (4.972 persoane de sex masculin şi 4.527 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -3,5% în mediul urban (-6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi -0,6% în cazul persoanelor de sex feminin) şi a crescut cu +1,7% în mediul rural (+1,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,6% în cazul persoanelor de sex feminin).

