INS: Managerii din construcţii estimează o creştere a producţiei în următoarele trei luni, iar preţurile vor continua să urce

Managerii din construcţii prognozează pentru perioada iunie - august 2026 o creştere a volumului producţiei (sold conjunctural +17%), în timp ce, în sectorul industriei prelucrătoare, este prognozată o relativă stabilitate a volumului producţiei, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

În acelaşi timp, este aşteptată o majorare a preţurilor în industria prelucrătoare şi servicii pentru următoarele trei luni, potrivit datelor INS.

În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfăşurate în luna iunie indică pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de +1%. Se estimează o relativă stabilitate şi a numărului de salariaţi, soldul conjunctural fiind de -3%. În acelaşi timp, este prognozat ca preţurile produselor industriale să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +25%, conform INS.

INS mai arată că în construcţii se prognozează o tendinţă de creştere a volumului producţiei (sold conjunctural +17%) pentru următoarele trei luni. De asemenea, se preconizează o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2%), dar şi o dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +45% a preţurilor lucrărilor de construcţii, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Pe de altă parte, managerii din sectorul comerţ cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -14%. Legat de forţa de muncă, angajatorii anticipează o scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -7%), dar şi o creştere accentuată a preţurilor, soldul conjunctural fiind de +41%, potrivit datelor INS.

În domeniul serviciilor, managerii estimează o scădere a cererii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -24%, precum şi o reducere a numărului de salariaţi în următoarele trei luni (sold conjunctural -29%). În acelaşi timp, se prognozează o majorare a preţurilor de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +16%, conform INS.