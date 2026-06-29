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INS: Numărul persoanelor sărace a scăzut cu 3,5% în România, în 2025

T.B.
Miscellanea / 29 iunie, 10:04

INS: Numărul persoanelor sărace a scăzut cu 3,5% în România, în 2025

Numărul persoanelor sărace în România a fost de 3,468 milioane în 2025, în scădere cu 3,5% faţă de anul anterior, iar rata sărăciei relative (AROP) s-a situat la 18,4%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de 2024, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit INS, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaţilor, diferenţa fiind de 0,7 puncte procentuale (18,7% faţă de 18%).

Cea mai mare incidenţă a sărăciei s-a înregistrat în rândul tinerilor de 18-24 de ani (25,8%) şi al copiilor de 0-18 ani (23,6%).

Datele arată că rata sărăciei a fost de 21,2% în gospodăriile cu minori şi tineri dependenţi, în scădere faţă de anul anterior, dar mai mare decât în gospodăriile fără persoane dependente.

INS precizează că pragul anual al sărăciei relative a fost de 24.435 lei pe persoană.

Instituţia subliniază că transferurile sociale au un rol important în reducerea sărăciei, fără acestea aproape 44,2% din populaţie s-ar fi aflat sub pragul sărăciei relative, iar în rândul persoanelor de peste 65 de ani proporţia ar fi ajuns la 87,9%.

În 2025, rata de deprivare materială şi socială severă a fost de 16,8%, în scădere uşoară faţă de anul precedent, afectând 3,16 milioane de persoane, cu o pondere mai mare în rândul femeilor (55,9%).

Totodată, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 27,4%, corespunzând unui număr de 5,2 milioane de persoane, în uşoară scădere faţă de 2024.

INS arată că riscul AROPE este mai ridicat în rândul femeilor (29,1%) decât al bărbaţilor (25,6%) şi afectează în special tinerii şi copiii, precum şi gospodăriile cu mulţi copii sau familiile monoparentale.

La nivel regional, cea mai mare incidenţă a riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost înregistrată în regiunea Sud-Est (38%), urmată de Sud-Vest Oltenia (36%), în timp ce cea mai scăzută valoare s-a consemnat în Bucureşti-Ilfov (13,6%), potrivit INS.

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