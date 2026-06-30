INS: preţul ouălor a scăzut în aprilie în majoritatea pieţelor agroalimentare

Preţurile medii ale ouălor de găină au scăzut în aprilie 2026 faţă de luna precedentă în majoritatea pieţelor agroalimentare din municipiile reşedinţă de judeţ, în timp ce preţul mierii de albine a rămas relativ stabil, potrivit Buletinului statistic de preţuri pentru luna aprilie al Institutului Naţional de Statistică.

La ouă, cele mai mari scăderi de preţ au fost consemnate în Alba Iulia (-29,23% faţă de martie), Botoşani (-18,64%), Zalău (-14,29%), Craiova (-12%) şi Giurgiu (-11,67%). Pe de altă parte, cele mai mari creşteri au fost în Slobozia (+32,14%), Vaslui (+30%), Sfântu Gheorghe (+8,7%) şi Arad (+7,69%), potrivit aceleiaşi surse.

La mierea de albine, cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în Reşiţa (+17,89%), Sfântu Gheorghe (+16,52%) şi Suceava (+12,31%), în timp ce scăderi au fost raportate în Călăraşi (-5,66%) şi Târgu Mureş (-4,76%), conform INS.

În cazul cartofilor, cele mai mari creşteri de preţ au fost consemnate în Piatra Neamţ (+13,33%), Arad (+6,61%), Galaţi (+6,25%) şi Craiova (+6,12%). Cele mai mari ieftiniri au fost în Cluj-Napoca (-11,11%), Sfântu Gheorghe (-10,71%), Zalău (-10,34%) şi Slatina (-9,33%), potrivit aceleiaşi surse.

La fasole uscată, cele mai mari scumpiri au fost în Suceava (+6,16%), Târgovişte (+3,09%) şi Ploieşti (+2,88%), iar cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în Bacău (-12,25%), conform INS.

Preţul cepei uscate a crescut cel mai mult în Miercurea Ciuc (+15%), Craiova (+11,11%), Târgu Mureş (+8,33%) şi Târgu Jiu (+7,5%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost consemnate în Constanţa (-14,17%), Giurgiu (-13,95%) şi Sibiu (-11,11%), potrivit aceleiaşi surse.

La spanac, cele mai ample ieftiniri au fost raportate în Piatra Neamţ (-39,13%), Deva (-34,69%), Zalău (-33,33%) şi Iaşi (-32,67%). Scumpiri punctuale au fost consemnate în Cluj-Napoca (+3,85%) şi Galaţi (+2,5%), conform INS.