INS: Sacrificările de ovine şi caprine în abatoare au crescut cu 130,9%, în 2025

Sacrificările de bovine, porcine, ovine şi caprine şi păsări în unităţile industriale (abatoare) au înregistrat, anul trecut, o tendinţă ascendentă, cu un avans care a depăşit 130% la ovine şi caprine, raportat la 2024, informează news.ro.

Cantitatea de lapte de vacă brut, colectată de unităţile procesatoare de la exploataţiile agricole şi centrele de colectare, s-a mărit cu 9,6%, în 2025, comparativ cu 2024, în timp ce importul de lapte brut s-a majorat cu 13,2%, anunţă, marţi, Institutul Naţional de Statistică (INS)

În anul 2025, numărul de bovine sacrificate în unităţile industriale (abatoare) a crescut faţă de anul precedent cu 17,1%, în timp ce sacrificările de porcine au crescut cu 4,6%. Producţia de carne de bovine a crescut cu 22,9%, iar cea de porcine a crescut cu 6,8%, potrivit datelor INS.

Se remarcă, însă, numărul de ovine şi caprine sacrificate în unităţile industriale (abatoare), cu un avans de 130,9%, faţă de 2024, şi o creştere cu 103,1% a producţiei de carne de ovine şi caprine.

Numărul de păsări sacrificate în unităţile industriale (abatoare) a crescut cu 6,9%, iar producţia de carne de pasăre s-a majorat cu 5,7%, anul trecut, faţă de 2024.

Sacrificările de bovine au fost preponderente în regiunile Nord-Est (50,2%), Nord-Vest (13,4%), Sud Muntenia (11,7%) şi Centru (9,3%), iar cele de porcine au deţinut cele mai mari ponderi în regiunile Vest (40,4%), Sud-Muntenia (23,1%), Nord-Vest (12,3%) şi Nord-Est (11,0%).

La ovine şi caprine, cele mai importante ponderi au fost înregistrate în regiunile Vest (31,0%), Sud-Muntenia (28,1%), Nord-Vest (15,0%), Sud-Est (10,3%) şi Nord-Est (8,2%). În anul 2025, sacrificările de păsări au fost preponderente în regiunile Sud-Vest Oltenia (26,2%), Nord-Est (23,9%), Sud-Est (19,5%) şi Centru (17,1%).

Laptele şi produsele lactate din unităţile industriale

Cantitatea de lapte de vacă brut, colectată de unităţile procesatoare de la exploataţiile agricole şi centrele de colectare, a crescut, în anul 2025, comparativ cu anul precedent, cu 121481 tone (+9,6%). Cantitatea colectată de lapte brut de capră s-a mărit cu 1044 tone (+6,9%), în timp ce cantităţile colectate de lapte brut de bivoliţă şi oaie au scăzut cu 178 tone (-14,3%), respectiv cu 926 tone (-5,2%). INS precizează că volumul de lapte brut importat a crescut în anul 2025 faţă de anul precedent cu 21468 tone (+13,2%).

Cea mai mare creştere a producţiei s-a înregistrat la unt cu 2155 tone (+18,0%), urmată de brânză (inclusiv urdă) cu 7492 tone (+6,8%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut şi alte produse lactate similare) cu 12274 tone (+5,6%), lapte praf cu 95 tone (+4,7%) şi lapte de consum cu 11229 tone (+3,0%).

De asemenea, producţia de brânză obţinută din lapte de vacă (care reprezintă 88,3% din producţia totală de brânzeturi) s-a mărit cu 5038 tone (+5,1%). Pe de altă parte, producţia de brânză topită şi cea de smântână, în anul 2025 faţă de anul 2024, s-au redus cu 486 tone (-4,5%), respectiv cu 825 tone (-1,2%).

Cele mai mari cantităţi de lapte de vacă s-au colectat în regiunile Centru (40,5%), Nord-Vest (17,7%) şi Nord-Est (15,2%). Laptele de consum s-a produs cu preponderenţă în regiunile Centru (50,3%), Vest (22,7%), Nord-Vest (19,0%). Regiunile Centru, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Vest deţin peste 77,0% din producţia de produse lactate proaspete (smântâna şi laptele acidulat): Centru (40,8%), Bucureşti-Ilfov (22,6%) şi Nord-Vest (14,2%).

În acelaşi timp, cele mai mari cantităţi de unt s-au produs în regiunile Centru (43,9%), Vest (33,0%), Nord-Vest (15,9%) şi Nord-Est (3,3%). Brânza (inclusiv urda) s-a produs îndeosebi în regiunile Centru (45,1%), Nord-Est (21,4%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Muntenia (7,5%) şi Sud-Est (6,4%).