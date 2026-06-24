INS: Venituri totale medii lunare au ajuns la 9.399 de lei la nivel de gospodărie, în 2025

O gospodărie a avut, în 2025, venituri totale medii lunare, în termeni nominali, de 9399 lei, reprezentând 3782 lei pe o persoană, în creştere cu 13,6%, respectiv, cu 14,5% faţă de anul 2024, potrivit news.ro.

În acelaşi timp, cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în termeni nominali, de 8037 lei pe o gospodărie (3234 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,5% din veniturile totale, în creştere cu 1024 lei faţă de anul 2024, anunţă, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cheltuielile pentru produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au avut o valoare de 1553 lei pe o gospodărie, având o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,1%). La polul opus se află educaţia, cu o valoare de numai 27 lei pe o gospodărie (0,6% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

În 2025, veniturile băneşti medii lunare au fost de 8832 lei lunar pe o gospodărie (3554 lei pe o persoană), mai mult cu 14,7 % faţă de anul 2024, iar veniturile în natură de 566 lei lunar pe o gospodărie (228 lei pe o persoană), în scădere cu 6 lei faţă de anul 2024.

De asemenea, salariile brute şi alte drepturi salariale s-au ridicat la 6438 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă a veniturilor totale (68,5% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă de anul 2024 cu 1,3 puncte procentuale), potrivit datelor INS.

O contribuţie însemnată la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale, de 1879 lei lunar pe o gospodărie (20,0% în anul 2025, respectiv, 20,2% în anul 2024 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (6,0% în anul 2025, respectiv, 6,9% în anul 2024), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% în anul 2025, respectiv, 1,5% în anul 2024) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (4,8% în anul 2025, respectiv, 5,4% în anul 2024).

Referitor la mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban, în anul 2025, a fost de 10732 lei, ceea ce înseamnă de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 4489 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Cât priveşte structura veniturilor totale, în anul 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 74,1%, mai mare cu 14,3 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale, comparativ cu 21,6%, mai mare cu 2,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 9,9% în mediul rural, de 2,8 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în anul 2025, de 7582 lei pe o gospodărie (3051 lei pe o persoană) mai mari cu 15,4% faţă de anul 2024, respectiv cu 16,4% la nivel de persoană. INS arată că contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în anul 2025, a fost, în medie, de 456 lei lunar pe o gospodărie (183 lei pe o persoană), adică un avans de 2,1% faţă de anul 2024.

Anul trecut, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul (cheltuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4833 lei lunar pe o gospodărie (60,1%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către fondurile publice şi private de asigurări sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2699 lei pe o gospodărie (33,6%). Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în anul 2025 de 150 lei pe o gospodărie (1,9%).

În acelaşi timp, mediul de rezidenţă presupune diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9123 lei, mai mari de 1,3 ori faţă de mediul rural. Se remarcă faptul că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3816 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Structura cheltuielilor totale, în mediul urban, arată că ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 36,7% în cheltuielile totale, cu 7,8 puncte procentuale mai mult decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 10,2% în cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban.

INS precizează că potrivit clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1553 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,1%). Urmează apoi cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 761 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,7%, de cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 379 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare şi de cele pentru transport în valoare de 339 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,0% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Cel mai scăzut nivel al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie de numai 27 lei pe o gospodărie (0,6% din cheltuielile totale de consum medii lunare).