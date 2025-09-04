Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INSP: 18 cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate până în prezent, în acest sezon

S.B.
Miscellanea / 4 septembrie, 12:42

INSP: 18 cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate până în prezent, în acest sezon

Optsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate de la începutul acestui sezon până joi, arată cel mai recent raport al Institutului Naţional de Sănătate Publică, informează news.ro.

Potrivit raportului realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, de la începutul perioadei de supraveghere a infecţiei cu virusul West Nile (2 iunie 2025) până în 4 septembrie s-au înregistrat 18 cazuri, dintre care 17 cazuri confirmate şi un caz probabil de infecţie cu virusul West Nile.

Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă: 10-19 ani (1), 50-59 de ani (4), 60-69 de ani (4), 70-79 de ani (8) şi 80 de ani şi peste (1).

Paisprezece dintre pacienţi sunt bărbaţi, iar 12 persoane sunt din mediul urban.

Distribuţia pe judeţe (în funcţie de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul Bucureşti (6), judeţul Brăila (1), judeţul Dolj (1), judeţul Galaţi (3), judeţul Ilfov (1), judeţul Prahova (1), judeţul Sălaj (1), judeţul Timiş (2), judeţul Teleorman (1), judeţul Vrancea (1).

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei şi să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

