Instant Factoring atrage o finanţare de 30 milioane euro şi sprijină peste 2.000 de IMM-uri din România şi Spania

Fintech-ul românesc Instant Factoring, lider în soluţii digitale de finanţare pentru IMM-uri, a anunţat participarea într-o structură de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane de euro, în parteneriat cu un fond de investiţii din Luxemburg, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tranzacţia a fost realizată prin înfiinţarea fondului „Instant Factoring 2025-I, Securitisation Fund” în Spania, sub supravegherea CNMV, autoritatea de reglementare a pieţelor financiare spaniole, şi reprezintă o premieră pentru o instituţie financiară nebancară românească. Fondul are o finanţare iniţială de 7 milioane de euro - 5 milioane pentru România şi 2 milioane pentru Spania - urmând să fie extins treptat până la 30 milioane de euro în cadrul aceluiaşi program.

Noua facilitate va permite un volum total de finanţări de peste 200 milioane de euro, adresate peste 2.000 de companii mici şi mijlocii din România şi Spania, prin produsul digital de factoring al Instant Factoring.

„Parteneriatul recent încheiat cu fondul de investiţii din Luxemburg poziţionează Instant Factoring şi, totodată, România pe harta marilor jucători de finanţare alternativă. Această tranzacţie de securitizare nu este doar o premieră pentru fintech-ul românesc nebancar, ci şi o dovadă că inovaţia locală poate genera încredere şi sprijin la nivel global”, a declarat Cristian Ionescu, CEO şi cofondator al Instant Factoring.

Noua structură de finanţare permite IMM-urilor să acceseze lichidităţi în mai puţin de 24 de ore, fără birocraţie sau garanţii suplimentare, consolidând astfel fluxurile de capital şi competitivitatea antreprenorilor. Finanţarea este asigurată în proporţie de 80% de fondul din Luxemburg şi 20% de Instant Factoring, într-un model menit să faciliteze accesul rapid la capital de lucru.

Piaţa de factoring din România este estimată să depăşească 10 miliarde de euro în 2025, în timp ce Spania a atins deja un volum de 266 miliarde de euro, ceea ce confirmă potenţialul ridicat al acestui segment de finanţare.

Cu peste 100.000 de finanţări acordate, 3.000 de companii susţinute şi un volum cumulat de peste 350 milioane de euro, Instant Factoring s-a impus ca lider regional în finanţarea digitală a IMM-urilor. Începând cu iunie 2024, compania beneficiază şi de o finanţare de tip Capacity Building din partea Fondului European de Investiţii (FEI), în valoare de 5 milioane RON, destinată extinderii capacităţii de creditare.

„Portofoliul nostru şi disciplina riguroasă în gestionarea riscului au demonstrat că o companie românească poate fi un partener de încredere într-o structură internaţională de finanţare”, a adăugat Cristian Ionescu.