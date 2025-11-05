Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Instant Factoring atrage o finanţare de 30 milioane euro şi sprijină peste 2.000 de IMM-uri din România şi Spania

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 15:51

Instant Factoring atrage o finanţare de 30 milioane euro şi sprijină peste 2.000 de IMM-uri din România şi Spania

Fintech-ul românesc Instant Factoring, lider în soluţii digitale de finanţare pentru IMM-uri, a anunţat participarea într-o structură de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane de euro, în parteneriat cu un fond de investiţii din Luxemburg, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tranzacţia a fost realizată prin înfiinţarea fondului „Instant Factoring 2025-I, Securitisation Fund” în Spania, sub supravegherea CNMV, autoritatea de reglementare a pieţelor financiare spaniole, şi reprezintă o premieră pentru o instituţie financiară nebancară românească. Fondul are o finanţare iniţială de 7 milioane de euro - 5 milioane pentru România şi 2 milioane pentru Spania - urmând să fie extins treptat până la 30 milioane de euro în cadrul aceluiaşi program.

Noua facilitate va permite un volum total de finanţări de peste 200 milioane de euro, adresate peste 2.000 de companii mici şi mijlocii din România şi Spania, prin produsul digital de factoring al Instant Factoring.

„Parteneriatul recent încheiat cu fondul de investiţii din Luxemburg poziţionează Instant Factoring şi, totodată, România pe harta marilor jucători de finanţare alternativă. Această tranzacţie de securitizare nu este doar o premieră pentru fintech-ul românesc nebancar, ci şi o dovadă că inovaţia locală poate genera încredere şi sprijin la nivel global”, a declarat Cristian Ionescu, CEO şi cofondator al Instant Factoring.

Noua structură de finanţare permite IMM-urilor să acceseze lichidităţi în mai puţin de 24 de ore, fără birocraţie sau garanţii suplimentare, consolidând astfel fluxurile de capital şi competitivitatea antreprenorilor. Finanţarea este asigurată în proporţie de 80% de fondul din Luxemburg şi 20% de Instant Factoring, într-un model menit să faciliteze accesul rapid la capital de lucru.

Piaţa de factoring din România este estimată să depăşească 10 miliarde de euro în 2025, în timp ce Spania a atins deja un volum de 266 miliarde de euro, ceea ce confirmă potenţialul ridicat al acestui segment de finanţare.

Cu peste 100.000 de finanţări acordate, 3.000 de companii susţinute şi un volum cumulat de peste 350 milioane de euro, Instant Factoring s-a impus ca lider regional în finanţarea digitală a IMM-urilor. Începând cu iunie 2024, compania beneficiază şi de o finanţare de tip Capacity Building din partea Fondului European de Investiţii (FEI), în valoare de 5 milioane RON, destinată extinderii capacităţii de creditare.

„Portofoliul nostru şi disciplina riguroasă în gestionarea riscului au demonstrat că o companie românească poate fi un partener de încredere într-o structură internaţională de finanţare”, a adăugat Cristian Ionescu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb