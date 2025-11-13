Investiţie de peste 9 milioane de lei la spitalul din Adjud

Una dintre cele mai solicitate secţii a Spitalului Municipal Adjud va fi modernizată cu peste 9 milioane de lei. Banii au fost accesaţi prin Programul Sănătate - Fondul European de Dezvoltare Regională şi vor fi folosiţi pentru a transforma secţia de îngrijiri paliative într-un spaţiu modern şi mai ales adaptat nevoilor pacienţilor cu afecţiuni cronice avansate.

Primăria municipiului Adjud a anunţat recent că a fost semnat contractual de finanţare.

”Un pas important pentru viitorul îngrijirii medicale în Municipiul Adjud. A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul «Reabilitare, modernizare şi dotare secţie îngrijiri paliative a Spitalului Municipal Adjud», în valoare de 9.135.084,98 lei, finanţat prin Programul Sănătate - Fondul European de Dezvoltare Regională”, au scris reprezentanţii Primăriei Adjud, pe pagina de Facebook, adăugând: ”Proiectul face parte din apelul de investiţii pentru infrastructura unităţilor care furnizează servicii de paliaţie, având ca scop asigurarea accesului egal la servicii medicale, creşterea rezilienţei sistemelor de sănătate şi promovarea tranziţiei de la îngrijirea instituţionalizată la cea în familie sau în comunitate”.

Conducerea spitalului a anunţat: ”Prin această investiţie ne propunem să oferim pacienţilor cu afecţiuni cronice avansate un spaţiu medical modern, adaptat nevoilor reale cu dotări actualizate, condiţii de confort sporit şi îngrijire demnă, bazată pe empatie şi sprijin real”.

Spitalul Municipal Adjud este o unitate sanitară publică ce asigură permanent servicii medicale curative pentru o populaţie de 55.000 de locuitori, pacienţii Municipiului Adjud şi preia cazurile comunelor arondate zonei Adjud.