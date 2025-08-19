Investiţii de peste 80 milioane euro în Sovata consolidează poziţia staţiunii ca destinaţie balneoclimaterică de top

Staţiunea Sovata a atras în ultimii cinci ani investiţii de peste 80 milioane euro în unităţi de cazare şi servicii conexe, ceea ce a transformat-o într-una dintre cele mai dinamice destinaţii balneoclimaterice din România, potrivit platformei oficiale Visit Sovata.

În această perioadă, au fost deschise patru hoteluri de patru stele, un altul a trecut printr-o renovare amplă, iar trei hoteluri de trei stele au fost modernizate. La acestea se adaugă numeroase vile şi pensiuni noi sau reabilitate. Numai hotelurile cu spa pot găzdui în prezent aproximativ 2.000 de turişti, iar planurile includ construcţia a încă trei unităţi de patru stele aflate în diverse etape de proiect.

Oferta turistică include hoteluri precum Crystal, Sovata, Pacsirta sau Brădet (patru stele) şi Mureşul, Relax ori Ursina (trei stele), completate de pensiuni şi vile moderne. Investiţiile au contribuit şi la diversificarea gastronomică, restaurantele Kali, Pacsirta, Paprika, Ciuperca Mică sau Bello fiind printre cele mai apreciate de vizitatori.

Bugetul mediu pentru o vacanţă de 4-5 zile la Sovata pentru o familie cu doi adulţi şi un copil se situează între 3.000 şi 4.500 lei, în funcţie de sezon şi serviciile incluse. Printre principalele atracţii se numără Lacul Ursu - cel mai mare lac helioterm din Europa -, centrele moderne de tratament balnear şi wellness, precum şi peisajele naturale ideale pentru drumeţii.

În aprilie 2025, Sovata a fost desemnată Destinaţia Anului la categoria staţiuni balneoclimaterice, distincţie care confirmă recunoaşterea naţională a serviciilor şi a dezvoltării din ultimii ani.