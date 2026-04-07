Investitorii îşi schimbă strategiile - volatilitatea şi geopolitica redesenează pieţele

Poloneza Veronika Tykhonova este Popular Investor (investitori ale căror acţiuni sunt copiate automat de alţi investitori) pe platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro şi are 2,8 milioane de urmăritori.

Investitorii operează într-un mediu marcat de volatilitate ridicată, presiuni macroeconomice şi riscuri geopolitice tot mai pronunţate, care schimbă fundamental modul de alocare a capitalului, opinează Veronika Tykhonova, Popular Investor pe eToro. În acest context, strategiile se reorientează de la creştere agresivă către diversificare, flexibilitate şi expunere pe sectoare susţinute de cerere reală, precum infrastructura, energia şi industria, susţine specialista, în cadrul unui interviu. Printre altele, aceasta ne-a transmis: "Astăzi, piaţa de capital pare mai dură şi mai influenţată politic. Noţiunea de «bani uşori/easy money» a dispărut. Volatilitatea este acum ceva normal şi nu doar o excepţie. (...) Flexibilitatea, lichiditatea şi umilinţa sunt mai importante decât previziunile îndrăzneţe, în acest moment”.

Reporter: Care este evoluţia pieţei de investiţii, în condiţiile geostrategice şi macroeconomice actuale?

Veronika Tykhonova: Astăzi, piaţa de capital pare mai dură şi mai influenţată politic. Noţiunea de „bani uşori/easy money” a dispărut. Volatilitatea este acum ceva normal şi nu doar o excepţie. Acest lucru schimbă modul în care ne raportăm la risc.

Din punct de vedere macroeconomic, observăm efectele întârziate ale deciziilor luate în ultimii doi ani. Ratele mai mari ale dobânzilor, barierele comerciale şi presiunea fiscală afectează acum costurile şi profiturile. Creşterea economică încă există, dar este inegală şi mai fragilă.

Riscul politic era considerat odinioară o problemă a pieţelor emergente. Acest lucru nu mai este valabil. Riscul politic este omniprezent. Ciclul electoral din SUA afectează ratele dobânzilor şi reglementarea tehnologică. Cheltuielile Europei pentru securitate remodelează bugetele şi deficitele. Tensiunile dintre China şi SUA redefinesc sectoare întregi. Geopolitica nu mai este tratată de către investitori ca fiind ceva separat de fundamentele economice.

În acest context, deciziile de investiţii se bazează mai mult pe scenarii decât pe previziuni. Nu mă întreb „care este rezultatul cel mai probabil?”, ci „ce se va întâmpla dacă lucrurile merg prost?”. Diversificarea contează din nou, nu ca un slogan, ci ca o protecţie împotriva şocurilor politice. Concentrarea activelor, efectul de levier şi încrederea oarbă în mediile istorice par periculoase. Flexibilitatea, lichiditatea şi umilinţa sunt mai importante decât previziunile îndrăzneţe, în acest moment.

Reporter: Cum te simţi în calitate de investitor în acest moment şi care este sentimentul pieţei?

Veronika Tykhonova: În prezent, sentimentul pieţei este unul de rotaţie, nu de lichidare a poziţiilor. Sentimentul faţă de marile companii din sectorul tehnologiei este slab. După câteva săptămâni de pierderi pe Nasdaq, investitorii reevaluează creşterea pe termen lung. În acelaşi timp, activele de valoare şi capitalizările mici se descurcă mai bine - indicele Russell 2000 a crescut în acest an. Banii nu părăsesc piaţa, ci se mută.

Starea de spirit pare divizată. Sentimentul consumatorilor s-a îmbunătăţit în februarie, dar diferenţa dintre persoanele cu portofolii şi cele fără este clară. Ca investitor, aş numi-o o tendinţă ascendentă (bull) nervoasă. Există dorinţa de a acţiona, dar încrederea este fragilă după recentele scăderi masive de preţuri ale acţiunilor din industria de software.

Această selectivitate se manifestă în toate clasele de active. Investitorii sunt sceptici faţă de moda AI, dar continuă să finanţeze tehnologiile AI care au o utilitate reală, în special infrastructura. Şi acoperirile tradiţionale s-au schimbat. Aurul şi argintul sunt mai volatile şi mai tranzacţionabile, ceea ce le face mai puţin un refugiu sigur, ci mai curând active tactice. Bitcoin se comportă similar, mişcându-se în funcţie de sentimentul de risc.

Personal, mă simt ancorată în realitate. Concentrându-mă pe creşterea defensivă, rămân investită fără a mă lăsa influenţată de zgomotul pe termen scurt.

Reporter: Au existat situaţii sau momente în care ai retras banii dintr-un activ şi i-ai investit în altul (care active pierd şi care câştigă)?

Veronika Tykhonova: Da, dar eu consider că este vorba de o rotaţie a poziţiilor, nu de abandonarea lor. Am redus expunerea acolo unde riscul a început să depăşească recompensa şi am realocat fondurile în domenii care se potrivesc mai bine strategiei mele actuale.

Am redus unele poziţii de creştere şi Big Tech pe măsură ce volatilitatea a crescut şi riscul de concentrare a activelor a devenit mai mare. Nu pentru că mi-am pierdut încrederea în aceste active, investiţiile nu ţin de încredere. Este vorba despre structură, cifre şi risc. În acelaşi timp, am adăugat mai multă expunere la acţiuni de valoare, din sectorul industrial, industria apărarii şi infrastructură, unde echilibrul risc-randament părea mai sănătos în acest context.

Am făcut acelaşi lucru cu metalele. Aurul şi argintul au avut performanţe bune, dar au devenit mai volatile şi mult prea populare. Când ceva creşte mult pe termen scurt, nu am nicio problemă să marchez profiturile, chiar dacă mi-ar plăcea să deţin activul pe termen lung. Nu rămân într-o poziţie doar pentru că îmi place povestea. Rămân dacă se potriveşte strategiei.

În acest moment, mă concentrez pe o creştere stabilă cu pierderi mai mici. Acest lucru duce în mod natural la investiţii mai puţin concentrate şi la o structură core-satellite (o strategie de investiţii care combină gestionarea pasivă şi activă a activelor) mai clară.

Şi, pentru a fi clar, acesta nu este un sfat de investiţii. Deciziile mele reflectă rolul meu de investitor activ şi Investitor Popular pe eToro.

Dacă aş fi un investitor complet pasiv, cu un orizont de peste zece ani, abordarea mea ar fi foarte diferită: m-aş axa mai mult pe o abordare investiţională pe termen lung (buy-and-hold), aş investi regulat o sumă fixă (dollar-cost averaging) şi aş fi mult mai puţin implicată.

În ceea ce priveşte a doua parte a întrebării, văd că, în tabăra pierzătorilor, acţiunile axate pe creştere şi cele ale marilor companii de tehnologie au avut de suferit după ce au fost evaluate la o valoare maximă. Chiar şi companiile solide au înregistrat scăderi, pe măsură ce aşteptările au fost resetate. Imobiliarele tradiţionale au rămas, de asemenea, sub presiune, deoarece ratele mai mari ale dobânzii au continuat să afecteze randamentele.

Pe partea câştigătoare, acţiunile orientate către valoare, cele cu capitalizare mică şi sectoarele legate de infrastructură, apărare şi energie s-au menţinut mai bine. Aceste domenii au beneficiat de rotaţia poziţiilor şi de cheltuieli reale, nu doar de aşteptări. Metalele au avut perioade puternice, dar au fost volatile şi sunt mai curând tactice decât defensive, aşa că le-am tratat cu atenţie.

Reporter: Care a fost cea mai mare dezamăgire, din punct de vedere al investiţiilor, în 2025?

Veronika Tykhonova: Sincer, nu aş numi 2025 un an dezamăgitor. A fost un an puternic pentru pieţe şi, pentru mine, a confirmat multe lucruri, mai degrabă decât să distrugă ceva.

Dacă a existat un lucru care a ieşit în evidenţă, acesta a fost rapiditatea cu care optimismul a revenit pe pieţe, chiar şi atunci când riscurile erau încă prezente. Unele active au depăşit fundamentele. Acest lucru a făcut ca poziţionarea să fie fragilă. Se putea observa acest lucru în modul în care investiţiile forfetare sau bazate pe calendar au avut de suferit într-un an volatil. Nici măcar activele performante nu au protejat investitorii dacă au fost cumpărate atunci când aşteptările erau deja prea mari. Nu a fost vorba de companii slabe. A fost vorba de sincronizare şi o structură necorespunzătoare.

Pentru mine, 2025 a fost mai mult o confirmare decât o dezamăgire. Mi-a reamintit să nu confund un an bun cu unul cu risc scăzut. Structura şi diversificarea sunt în continuare importante, mai ales când volatilitatea face parte din context.

Reporter: Ce domenii de investiţii ţi-au atras atenţia în acest an?

Veronika Tykhonova: Anul acesta, atenţia mea s-a îndreptat către domeniile în care cererea este reală şi mai puţin dependentă de starea pieţei. Infrastructura şi energia se remarcă în mod special, mai ales tot ceea ce ţine de energie electrică, reţele şi capacitate industrială. Acestea sunt necesităţi, nu tendinţe.

De asemenea, urmăresc mai atent companiile mai mici şi pe cele din sectorul industrial. După ce au fost neglijate ani de zile, unele dintre ele beneficiază acum de rotaţia activelor şi de aşteptări mai rezonabile.

Producţia avansată şi automatizarea sunt alte domenii pe care le consider interesante. Companiile continuă să-şi ajusteze lanţurile de aprovizionare şi să investească în eficienţă, ceea ce creează o cerere constantă chiar şi într-un context economic mai lent.

În general, acord atenţie domeniilor susţinute de cheltuieli şi necesităţi, mai degrabă decât poveştilor care funcţionează doar când pieţele sunt calme.

Reporter: Ce produse, instrumente şi servicii de pe platformă foloseşti sau consideri foarte utile? Care sunt cele mai importante caracteristici pe care le poate oferi o platformă online?

Veronika Tykhonova: Ceea ce apreciez cel mai mult pe eToro este claritatea şi flexibilitatea. Îmi place că pot vedea clar performanţa mea şi o pot compara direct cu indici de referinţă precum S&P 500. Acest lucru mă ajută să am aşteptări realiste şi să iau decizii fundamentate.

Interfaţa este simplă şi intuitivă, ceea ce contează foarte mult. Pot obţine rapid informaţiile de care am nevoie şi îmi pot crea propriile liste de monitorizare pentru a urmări ideile şi temele de investiţii într-un mod care are sens pentru mine.

Folosesc şi instrumentele AI. Rezumatele zilnice ale pieţei generate de AI şi ştirile bursiere sunt cu adevărat utile, mai ales când timpul este limitat. Le consider un instrument de sprijin, nu un factor decizional. Asistentul de investiţii AI şi fluxul de ştiri în timp real mă ajută să rămân informată fără a fi copleşită.

Apreciez, de asemenea, faptul că platforma nu este rigidă şi funcţionează pentru diferite stiluri de investiţii. Iar pentru începători, conţinutul educaţional este un mare plus - este accesibil, gratuit şi un bun punct de plecare.

În general, o platformă bună ar trebui să facă investiţiile mai clare şi mai uşoare şi asta este ceea ce obţin aici.

Reporter: Care este strategia ta de investiţii pentru 2026?

Veronika Tykhonova: Pentru 2026, strategia mea se bazează pe gestionarea volatilităţii, rămânând în acelaşi timp investită în pieţe. Folosesc o abordare de tip „core-satellite”, ceea ce înseamnă pur şi simplu că cea mai mare parte a portofoliului este alocată investiţiilor stabile, pe termen lung, în timp ce o parte mai mică este utilizată pentru oportunităţi selective.

Partea principală (sau suma principală/capitalul iniţial) are rolul de a genera randamente în mod constant şi de a absorbi fluctuaţiile pieţei. Partea mai mică şi flexibilă permite o reacţie rapidă atunci când condiţiile se schimbă, fără a pune sub presiune întregul portofoliu. Această structură ajută la reducerea impactului pierderilor şi face ca procesul decizional să fie mai disciplinat.

Nu mă aştept ca pieţele să evolueze fără probleme, aşa că prefer o configuraţie care nu depinde de sincronizarea perfectă sau de convingeri puternice. Echilibrul contează mai mult decât precizia.

Dacă ar fi să împărtăşesc un singur lucru, acesta ar fi să ai claritate cu privire la acea parte din portofoliul tău destinată să crească în mod constant în timp şi cea destinată oportunităţilor. Amestecarea celor două duce de obicei la decizii emoţionale. O structură simplă face mai uşoară menţinerea consecvenţei atunci când volatilitatea creşte.

Reporter: Mulţumesc!