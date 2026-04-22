Ionel Goidescu (SOS): „România şi românii, lăsaţi pe ultimul loc!”

Deputatul Ionel Goidescu susţine, într-o declaraţie publicată pe site-ul Camera Deputaţilor, că actuala criză politică nu reflectă nevoile reale ale ţării, ci este rezultatul unei lupte pentru putere între aceleaşi grupuri de interese. Potrivit acestuia, partidele aflate la guvernare prioritizează interesele proprii şi menţin un climat de instabilitate care afectează nivelul de trai, mediul de afaceri şi încrederea populaţiei în viitor.

„Criza politică actuală nu este o întâmplare, ci rezultatul direct al acţiunii aceloraşi cercuri de putere care, de peste trei decenii, au exploatat sistematic statul român. După 30 de ani, realitatea a rămas aceeaşi: resursele ţării au fost împărţite între grupuri de interese, iar dezvoltarea reală a fost constant amânată.

Astăzi, aceiaşi actori politici se prezintă drept salvatori, dar în fapt se luptă între ei pentru ce a mai rămas de împărţit. Nu este o criză autentică generată de nevoile ţării, ci un conflict alimentat de orgolii, calcule politice şi dorinţa de control.

Partidele de la guvernare au demonstrat, în forme diferite, acelaşi tipar: prioritizarea intereselor proprii, protejarea clientelei politice şi lipsa unor reforme reale.

Între timp, cetăţenii sunt cei care plătesc preţul: instabilitate, nesiguranţă şi un nivel de trai care rămâne sub potenţialul real al ţării. În loc de viziune şi responsabilitate, scena politică oferă conflicte sterile şi promisiuni fără acoperire.

Românii au nevoie de stabilitate, predictibilitate şi siguranţă - lucruri esenţiale pentru orice societate funcţională. În forma actuală, scena politică nu reuşeşte să ofere aceste garanţii. Conflictele repetate, deciziile incoerente şi lipsa unei direcţii clare alimentează percepţia că partidele aflate la guvernare sunt mai preocupate de propriile interese decât de binele public.

Pentru mulţi oameni, această situaţie nu mai pare doar o problemă de incompetenţă sau neînţelegere, ci una de lipsă de respect faţă de cetăţeni. Când instabilitatea devine regulă şi promisiunile nu se concretizează, sentimentul că „îşi bat joc de români” nu mai este doar o reacţie emoţională, ci o concluzie la care ajung tot mai mulţi.

Realitatea este tot mai apăsătoare: costuri în creştere, incertitudine economică, presiune pe mediul de afaceri şi sentimentul că direcţia este greşită. Antreprenorii se luptă să supravieţuiască, oamenii obişnuiţi îşi ajustează constant nivelul de trai, iar încrederea în viitor scade. În paralel, cei aflaţi la conducere sunt rupţi de această realitate, preocupaţi mai degrabă de negocieri politice şi jocuri de putere decât de soluţii concrete.

Ceea ce se vede astăzi nu este doar o criză politică, ci o criză de responsabilitate. Nu este doar lipsă de competenţă, ci şi o lipsă profundă de asumare. În timp ce ţara are nevoie urgentă de direcţie, coerenţă şi reforme reale, cei care ar trebui să le ofere par să trateze guvernarea ca pe un joc, în care miza principală nu este românul sau România, ci conservarea puterii.”