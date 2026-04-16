IPO CEC Bank şi vânzarea de acţiuni la Hidroelectrica şi Romgaz, recomandate într-o notă transmisă Guvernului de vicepremier

Aparatul de lucru al viceprim-ministrului Oana Gheorghiu a trimis Guvernului o notă de informare privind companiile controlate de stat eligibile pentru listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în care se recomandă realizarea unui IPO pentru CEC Bank şi vânzarea de pachete suplimentare din Hidroelectrica şi Romgaz.

În document se menţionează: ”Există un argument structural care justifică urgenţa demersului dincolo de PNRR - pentru ca Bursa de Valori Bucureşti să îşi consolideze poziţia în ecosistemul pieţelor de capital din Europa Centrală şi de Sud-Est, este necesară creşterea ofertei de emitenţi relevanţi şi a ponderii acţiunilor disponibile efectiv la tranzacţionare. Fondurile de pensii private şi investitorii instituţionali locali au nevoie de instrumente solide, lichide şi de dimensiune suficientă. Fără emitenţi noi de calitate, lichiditatea rămâne limitată şi piaţa riscă să rămână periferică faţă de Polonia, Cehia sau Austria”.

• Ofertă publică mixtă la CEC

CEC Bank este cel mai solid candidat de IPO din portofoliul public, conform documentului. ”Dimensiunea şi notorietatea CEC Bank asigură absorbţia ofertei pe piaţa locală şi regională. Pregătirea poate fi demarată imediat, termenul propus pentru IPO fiind trimestrul al patrulea al anului 2026 (sub rezerva confirmării termenului de studiu de fezabilitate)”, se arată în raport.

Pentru instituţia de credit deţinută integral de Ministerul Finanţelor se recomandă o ofertă publică mixtă, ceea ce înseamnă o combinaţie între vânzarea de acţiuni noi şi un pachet deţinut de stat, dar Ministerul va rămâne acţionarul majoritar, indiferent de structura IPO-ului.

Evaluarea CEC Bank se ridică la 5,4 miliarde de lei, conform Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

În ceea ce priveşte contraargumentele listării, în document se menţionează sensibilitatea politică. ”CEC Bank este utilizată frecvent ca instrument de politică publică (credite preferenţiale, programe guvernamentale) - listarea impune disciplină comercială care poate restricţiona aceste utilizări”, se arată în raport.

• Vânzarea a 5-10% din Hidroelectrica şi a 5-7% din Romgaz

Vânzarea accelerată a unui pachet minoritar (ABB) din Hidroelectrica în 2026 este catalogată drept o ”prioritate maximă”, conform documentului.

”Hidro este cel mai lichid activ din portofoliul public şi un ABB poate fi executat rapid. Recomandăm vânzarea unui pachet de 5-10% prin ABB în trimestrul al doilea-trimestrul al treilea din 2026, menţinând controlul statului la minimum 70% (de confirmat prin studiu de fezabilitate)”, se arată în raport.

În martie evaluarea bursieră a Hidroelectrica era de 65,8 miliarde lei, astfel încât veniturile bugetare realizate din vânzarea de acţiuni Hidro sunt estimate la 3,1 - 6,2 miliarde de lei, potrivit documentului.

În cazul Romgaz se recomandă realizarea unei vânzări accelerate a unui pachet minoritar

în acest an, la momentul optim determinat de intermediarul autorizat. ”Un pachet de 5-7% poate fi vândut prin ABB în trimestrul al treilea din 2026, maximizând preţul în contextul anticipărilor de producţie”, conform raportului.

Evaluarea bursieră a Romgaz se ridica în luna martie la 44,7 miliarde lei, astfel încât veniturile bugetare realizate din vânzarea de acţiuni Hidro sunt estimate la 2,2 - 3,1 miliarde de lei.

”Aceste estimări sunt calculate la preţurile de piaţă, nu constituie angajamente şi depind de condiţiile de piaţă la momentul execuţiei”, se mai menţionează în document.

Conform raportului, structura de decizie propusă privind listările este următoarea: (1) Guvernul mandatează ministerele tutelare şi AMEPIP să comisioneze studii de fezabilitate pentru companiile identificate ca prioritare în raport; (2) studiile revin în Guvern în trei-şase luni de la mandat, cu recomandare de decizie per companie.

Un posibil IPO la compania Administraţia ”Porturilor Maritime” Constanţa este condiţionat de clarificarea situaţiei participaţiei Fondului Proprietatea, în vreme ce un IPO la Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" este blocat de litigiul Fondului Proprietatea, legat de majorarea de capital. În cazul Salrom, IPO-ul este condiţionat de finalizarea auditului rezervelor (blocat de inundarea Salinei Praid), potrivit documentului.