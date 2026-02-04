Irak: Nouri al-Maliki susţine că doar blocul majoritar decide, în contextul ameninţărilor lui Trump

Principalul candidat la funcţia de premier în Irak, Nouri al-Maliki, a declarat marţi că îşi va retrage candidatura dacă alianţa sa parlamentară o va cere, afirmând totodată că acest lucru ar submina suveranitatea ţării, notează Agerpres.

Întrebat despre posibilitatea de a se retrage din cursă dacă aceasta ar ameninţa interesele naţionale, Maliki a răspuns: „Desigur, m-aş retrage”, conform Agerpres.

„Dar cred că o retragere acum ar pune în pericol suveranitatea Irakului” şi ar submina orice decizie viitoare a ţării, a adăugat el, precizând că intenţionează să-şi menţină candidatura „până la sfârşit”, relatează Agerpres.

Potrivit lui Maliki, doar Cadrul de Coordonare, o alianţă a facţiunilor şiite care deţine majoritatea în parlament, poate interveni. „Cadrul este pe primul loc. Dacă decide acum să schimbe candidatura, voi accepta cu braţele deschise”, a spus el, citat de Agerpres.

Această coaliţie şi-a exprimat luna trecută sprijinul pentru Maliki şi l-a reiterat sâmbătă, în ciuda ameninţărilor venite din partea Statelor Unite, notează Agerpres.

Însă preşedintele ţării trebuie încă ales, urmând să aibă la dispoziţie 15 zile pentru a numi şeful guvernului, iar parlamentul a amânat din nou votul duminică, conform Agerpres.

În Irak, unde politica este marcată de dispute interne şi presiuni externe, în principal din partea Statelor Unite şi a Iranului, deciziile-cheie sunt adesea luate cu întârziere, notează Agerpres.

Maliki, care a deţinut deja funcţia de prim-ministru între 2006 şi 2014, a părăsit postul sub presiunea Washingtonului, potrivit Agerpres.

Statele Unite au exercitat o influenţă semnificativă asupra politicii irakiene de la invazia din 2003 care l-a răsturnat pe Saddam Hussein, mai arată Agerpres.