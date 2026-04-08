Irakul acuză Israelul de faptul că vrea să deraieze acordul dintre SUA şi Iran

Autorităţile irakiene condamnă miercuri atacuri soldate cu zeci de morţi în Liban şi acuză că aceste atacuri arată că Israelul încearcă să deraieze un armistiţiu între Statele Unite şi Iran, informează news.ro.

”Guvernul (irakian) condamnă atacurile brutale comise de către armata de ocupaţie sionistă împotriva civililor în mai multe oraşe libaneze”, a declarat, citat într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Executivului irakian, Bassem al-Awadi.

Această atitudine a Guvernului israelian ”demonstrează planurile sale ostile de sabotare a armistiţiului”, denunţă el.

Ministrul libanez al Sănătăţii Rakan Nasreddine a anunţat miercuri după-amiza un bilanţ provizoriu de cel puţin 89 de morţi ţi 722 de răniţi în atacuri simultane ale israelului în Liban.