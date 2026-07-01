IRCC scade la 5,56% în trimestrul al treilea din 2026, dar ratele românilor se reduc cu doar câţiva lei

Trimestrul al treilea al anului 2026 aduce o nouă scădere a IRCC, însă impactul asupra ratelor plătite de români va fi aproape insesizabil. De la 1 iulie, indicele aplicat creditelor cu dobândă variabilă va coborâ de la 5,58% la 5,56%, conform datelor publicate de Banca Naţională a României, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Este a patra scădere consecutivă a IRCC, după maximul de 6,06% înregistrat în trimestrul al doilea din 2025. Ritmul de reducere rămâne însă lent, iar pentru un credit ipotecar standard economia va fi de numai câţiva lei pe lună. Potrivit estimărilor actuale, indicele aplicat în trimestrul al patrulea ar putea rămâne la aproximativ acelaşi nivel.

„Scăderea IRCC este o veste pozitivă, dar diferenţa de la un trimestru la altul este prea mică pentru a se vedea în mod real în bugetul unei familii. O reducere de 0,02 puncte procentuale înseamnă, în cazul unui credit ipotecar obişnuit, o rată mai mică doar cu câţiva lei. Nu ne putem aştepta la scăderi consistente atât timp cât inflaţia rămâne ridicată, iar BNR menţine dobânda de politică monetară la 6,50%”, explică Ion Soltinschi, consultant şi planificator financiar www.mrfinance.ro.

Ce este IRCC şi cum se calculează

IRCC este indicele de referinţă folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate după luna mai 2019. Acesta reprezintă media dobânzilor zilnice la care băncile din România se împrumută între ele pe piaţa monetară interbancară.

Indicele se aplică însă cu întârziere. IRCC calculat într-un anumit trimestru ajunge în ratele consumatorilor după aproximativ şase luni. Astfel, valoarea calculată în primul trimestru din 2026 se aplică în trimestrul al treilea, iar cea calculată în trimestrul al doilea va fi folosită în trimestrul al patrulea.

Noua valoare, de 5,56%, reprezintă media IRCC zilnic din perioada 1 ianuarie - 31 martie 2026. În acest interval, indicele a oscilat între un minim de 5,50%, înregistrat la 17 martie, şi un maxim de 5,72%, atins la finalul lunii martie.

De ce IRCC nu scade mai repede

Unul dintre principalele motive este inflaţia persistentă. Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 10,7% în aprilie 2026, potrivit datelor INS, cele mai mari creşteri fiind înregistrate în cazul energiei electrice, motorinei şi benzinei.

În acelaşi timp, BNR menţine dobânda de politică monetară la 6,50% pe an, nivel neschimbat din august 2024. Decizia are ca scop limitarea presiunilor inflaţioniste şi stabilizarea anticipaţiilor privind evoluţia preţurilor.

„Anticipăm că rata anuală a inflaţiei headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, însă revenirea în cadrul ţintei necesită, în continuare, timp şi prudenţă în calibrarea politicilor economice. În condiţiile actuale, dezinflaţia nu mai poate fi uşor anticipată sau să intervină ca proces uniform şi liniar”, a afirmat viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu.

La acestea se adaugă contextul geopolitic şi evoluţia preţurilor la energie şi carburanţi. Tensiunile din Orientul Mijlociu şi dificultăţile de pe rutele de transport şi aprovizionare au generat noi presiuni asupra costurilor, care se transmit treptat în preţurile bunurilor şi serviciilor.

În plus, mecanismul de calcul al IRCC întârzie transmiterea eventualelor scăderi ale dobânzilor din piaţă către ratele populaţiei. Chiar dacă BNR ar reduce dobânda-cheie în a doua parte a anului, efectele consistente asupra creditelor cu dobândă variabilă ar putea fi resimţite abia în 2027.

Cât vor scădea ratele românilor în T3 2026

Reducerea IRCC de la 5,58% la 5,56% înseamnă o diferenţă de numai 0,02 puncte procentuale.

Pentru un credit ipotecar în valoare de aproximativ 350.000 de lei, echivalentul a 70.000 de euro, contractat pe 30 de ani, cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, rata lunară va scădea cu aproximativ 4 lei.

În cazul unui credit de 500.000 de lei, contractat pentru aceeaşi perioadă, economia va fi de aproximativ 7-8 lei pe lună.

Comparativ cu începutul anului, când IRCC era de 5,68%, scăderea cumulată este de 0,12 puncte procentuale. Pentru un credit standard de 350.000 de lei, aceasta înseamnă o economie totală de aproximativ 15-20 de lei pe lună.

Având în vedere că nici în trimestrul al patrulea nu sunt anticipate modificări importante, ratele creditelor cu dobândă variabilă vor rămâne, cel mai probabil, aproape neschimbate în lunile următoare.

Dobânzile fixe pot reduce rata cu aproape 800 de lei pe lună

Diferenţa relevantă pentru cei care au un credit ipotecar nu mai este cea dintre valoarea IRCC dintr-un trimestru şi cea din trimestrul următor, ci diferenţa dintre creditele cu dobândă variabilă şi ofertele de refinanţare cu dobândă fixă.

Dobânzile fixe pornesc în prezent de la aproximativ 4,55%-4,59%, în timp ce dobânda totală plătită pentru un credit variabil, formată din IRCC şi marja băncii, poate depăşi 8%. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata calculată la o dobândă fixă de 4,70% este de aproximativ 1.783 de lei. Pentru acelaşi credit, la o dobândă variabilă totală de 8,06%, formată din IRCC de 5,56% şi o marjă bancară de 2,5%, rata ajunge la aproximativ 2.582 de lei.

Diferenţa este de aproape 800 de lei pe lună, respectiv aproximativ 9.600 de lei pe an.

Ce pot face cei care au credite cu dobândă variabilă

În condiţiile în care nu sunt anticipate scăderi importante ale IRCC în următoarele trimestre, specialiştii recomandă:

analizarea ofertelor de refinanţare la dobândă fixă;

compararea costului total al creditului, nu doar a dobânzii afişate;

efectuarea de rambursări anticipate pentru reducerea soldului principal;

planificarea închiderii anticipate a creditului, atunci când situaţia financiară permite acest lucru.

„Pentru persoanele care plătesc în prezent o dobândă variabilă de peste 8%, refinanţarea la o dobândă fixă de aproximativ 4,6%-4,8% poate aduce o economie reală de câteva sute de lei pe lună. Este important ca fiecare ofertă să fie analizată integral, pentru că pot exista costuri de evaluare, asigurări, comisioane sau condiţii privind încasarea salariului. Chiar şi după includerea acestor costuri, diferenţa poate rămâne semnificativă. În 2026, refinanţarea la dobândă fixă este una dintre puţinele soluţii prin care rata poate fi redusă imediat, fără să aşteptăm o scădere mai amplă a IRCC”, completează Ion Soltinschi.

Băncile cu cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare

Mai multe bănci au în prezent oferte de credit ipotecar sau de refinanţare cu dobândă fixă mai mică decât dobânda variabilă plătită de cei ale căror contracte sunt raportate la IRCC.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen are una dintre cele mai competitive oferte, cu o dobândă fixă începând de la 4,55% în primii trei ani.

Oferta este disponibilă pentru achiziţia unei locuinţe cu clasă energetică A sau pentru refinanţarea unui credit contractat pentru cumpărarea unei locuinţe „verzi”.

BRD

BRD oferă o dobândă de 4,65%, fixă în primii trei ani, atât pentru creditele noi, cât şi pentru refinanţări.

Pentru accesarea ofertei, locuinţa trebuie să aibă clasă energetică A, iar avansul minim este de 20% din valoarea imobilului.

UniCredit

UniCredit oferă credite ipotecare pentru achiziţie sau refinanţare cu o dobândă fixă începând de la 4,69%, aplicată în primii doi ani.

Printre condiţii se numără încasarea veniturilor într-un cont UniCredit şi achiziţia sau refinanţarea unui imobil cu clasă energetică A.

BCR

BCR are o ofertă cu dobândă fixă de 4,79% în primii trei ani, pentru credite ipotecare noi sau refinanţări.

Clienţii trebuie să îşi încaseze venitul într-un cont al băncii, să încheie o asigurare de viaţă, iar imobilul trebuie să aibă clasă energetică A.

IRCC continuă astfel tendinţa descendentă începută în 2025, însă scăderile de ordinul sutimilor de punct procentual nu produc o reducere semnificativă a ratelor. În lipsa unei diminuări consistente a inflaţiei şi a dobânzii-cheie, refinanţarea la dobândă fixă rămâne principala opţiune pentru românii care vor să îşi reducă imediat costul lunar al creditului.