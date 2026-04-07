Irineu Darău: „România vizează extinderea parteneriatului economic cu SUA”

Senatorul USR Irineu Darău a anunţat, într-o postare publicată pe Facebook, că a avut o primă întâlnire cu noul ambasador al Statele Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, discuţiile vizând consolidarea componentei economice a parteneriatului strategic dintre cele două state.

Potrivit mesajului publicat de senator, dialogul s-a concentrat pe direcţii concrete de cooperare economică, cu accent pe investiţii şi comerţ bilateral, inclusiv în industrie, sectorul de apărare şi zona resurselor minerale.

Irineu Darău a arătat, de asemenea, că în cadrul întrevederii a fost abordată şi tema economiei digitale, despre care a spus că reprezintă un domeniu în care România beneficiază de un avantaj competitiv, prin existenţa unei forţe de muncă bine pregătite. Potrivit acestuia, obiectivul este transformarea acestui avantaj în investiţii, dezvoltare şi valoare adăugată în economie.

În acelaşi context, senatorul a menţionat că unul dintre subiectele discutate a vizat susţinerea startup-urilor şi facilitarea accesului la finanţare. Conform postării sale, este nevoie de mecanisme mai simple şi mai rapide, care să reducă birocraţia şi să accelereze investiţiile, în paralel cu încurajarea capitalului american să aleagă România ca destinaţie de dezvoltare.

Totodată, Irineu Darău a precizat că discuţiile au inclus şi sectorul turismului, unde, potrivit acestuia, este necesară o mai mare coerenţă în promovare şi o colaborare mai eficientă cu state partenere pentru atragerea unui număr mai mare de turişti străini, conform aceleiaşi surse.

Senatorul a subliniat, în postarea sursă, că România are nevoie de parteneriate care să genereze efecte concrete în economie şi a descris Statele Unite ale Americii drept unul dintre cei mai importanţi parteneri economici ai României. Potrivit acestuia, miza este extinderea acestui parteneriat prin investiţii şi proiecte dezvoltate în România, se arată în aceeaşi postare pe Facebook.