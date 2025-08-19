Israelul anunţă că urmează să furnizeze un ajutor de urgenţă Sudanului de Sud

Israelul urmează să furnizeze un ajutor umanitar de urgenţă Sudanului de Sud, anunţă Ministerul israelian de Externe, după ce presa a dezvăluit că că Israelul orchestrează un proiect de mutare a locuitorilor Fâşiei Gaza către acest stat african sărac şi instabil, potrivit news.ro.

”În urma instrucţiunilor ministrului Afacerilor Externe Gideon Saar, Israelul va furniza un ajutor umanitar urgent populaţiilor vulnerabile” din Sudanul de Sud, a anunţat luni într-un comunicat ministerul.

”Sudanul de Sud luptă în prezent împotriva unei epidemii de holeră şi se confruntă cu o penurie gravă de resurse. Ajutorul va include furnituri medicale, echipament de purificarea apei, mănuşi şi măşti faciale, kituri speciale de igienă pentru prevenirea holerei” şi ”colete alimentare”, a anunţat ministerul.

Acest anunţ intervine după ce presa a dezvăluit informaţii cu privire la faptul că Israelul orchestrează un proiect de mutare a locuitorilor Fâşiei Gaza către acest stat african sărac şi instabil.

Adjuncta ministrului israelian de Externe Sharren Haskel a efectut săptămâna trecută o vizită ofivială la Juba, capitala Sudanului de Sud.

Diplomaţia sud-sudaneză a ”respins ferm” ”relatări de presă potrivit cărora Guvernul (sud-sudanez) este angajat în negocieri cu Israelul în vederea mutării cetăţenilor palstinieni din Fâşia Gaza în Sudanul de Sud”.

Juba a dezminţit aceste informaţii drept ”fără fundament”.

Sudanul de Sud este prada insecurităţii şi instabilităţii după ce şi-a proclamat independenţa în 2011.