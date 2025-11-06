Ivory Residence lansează campania de toamnă cu apartamente gata de mutare şi beneficii de până la 30.000 de euro

Proiectul rezidenţial Ivory Residence, amplasat în zona de nord a Capitalei, lansează o campanie specială între 7 şi 14 noiembrie 2025, cu pachete de beneficii de până la 30.000 de euro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Oferta include, pentru unele tipuri de apartamente, două locuri de parcare şi boxă de depozitare, toate locuinţele fiind finalizate şi disponibile pentru mutare imediată.

În mod obişnuit, un loc de parcare în cadrul ansamblului costă între 12.000 şi 16.000 de euro + TVA, iar o boxă între 4.000 şi 8.000 de euro + TVA, însă, pe durata campaniei, acestea sunt incluse în preţul apartamentului. Pentru actualii rezidenţi, au fost pregătite pachete de boxe şi locuri de parcare cu reduceri de până la 5.500 de euro.

„Am ales să includem în oferta de Black Friday apartamente de două şi trei camere, pentru că ştim că majoritatea cumpărătorilor caută exact acest tip de locuinţe - finalizate şi gata de mutare. Includerea locului de parcare şi a boxei de depozitare face diferenţa pentru cei care caută o investiţie sigură şi profitabilă”, a declarat Cătălin Apetri, CEO şi fondator al CGA Home Consulting.

Ansamblul Ivory Residence este amplasat pe o suprafaţă de aproximativ şase hectare, pe Bulevardul Pipera, şi include 12 blocuri finalizate, 1.188 de apartamente, 1.450 de locuri de parcare şi 800 de boxe de depozitare. Proiectul se remarcă prin spaţiile verzi, distanţele generoase între clădiri, terenul multisport, pista de alergare şi locurile de joacă pentru copii.

„Oamenii îşi doresc predictibilitate şi siguranţă, fără riscul întârzierilor. Ivory Residence oferă exact aceste avantaje. Dacă luăm în calcul beneficiile suplimentare, reducerea reală ajunge la 30.000 de euro în perioada campaniei”, a subliniat Cristian Stanciu, CEO al proiectului.

Ivory Residence a fost finalizat integral în 2024 şi este vândut în proporţie de peste 90% prin CGA Home Consulting, consolidându-şi poziţia printre cele mai căutate proiecte din nordul Bucureştiului.