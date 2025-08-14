Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
Jaguar Land Rover recheamă peste 121.500 de SUV-uri în SUA

S.B.
Companii / 14 august, 10:07

Jaguar Land Rover recheamă peste 121.500 de SUV-uri în SUA

Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulaţiilor suspensiei faţă, potrivit news.ro.

Modelele afectate sunt Range Rover şi Range Rover Sport, produse între 1 octombrie 2014 şi 10 noiembrie 2017 la uzina din Solihull, Marea Britanie.

Potrivit documentelor depuse la NHTSA, problema apare la articulaţia superioară a knuckle-ului din suspensia faţă, care se poate crăpa în timp. În cazuri extreme, braţul superior al suspensiei se poate desprinde, reducând controlul asupra direcţiei şi crescând riscul de accident. Autoritatea americană a început investigaţiile în iunie 2025, după mai multe rapoarte privind fisuri apărute la aceste componente.

Remedierea presupune inspectarea pieselor afectate. Dacă nu există fisuri, se va instala un suport de fixare suplimentar atunci când acesta devine disponibil. Dacă sunt detectate defecte sau suportul nu este încă disponibil, articulaţiile vor fi înlocuite complet, fără costuri pentru proprietari.

Dealerii vor fi informaţi cel târziu pe 19 august, iar notificările către clienţi vor fi trimise până la 30 septembrie 2025.

Acţiunea actuală extinde o campanie de rechemare anterioară (24V-840) şi face parte dintr-un efort mai amplu al producătorului de a preveni incidentele cauzate de defecte structurale.

”Siguranţa clienţilor noştri este prioritatea noastră, iar acest program de rechemare este o măsură preventivă importantă”, au transmis reprezentanţii Jaguar Land Rover.

Retragerea survine într-o perioadă de tranziţie pentru companie, care se confruntă cu provocări pe piaţa globală şi cu schimbări în conducere. Noul CEO, PB Balaji, va prelua funcţia în decembrie 2025, într-un moment în care JLR încearcă să îşi consolideze reputaţia şi să răspundă exigenţelor autorităţilor de reglementare din mai multe pieţe.

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

Cotaţii Emitenţi BVB

adb