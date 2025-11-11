Jannik Sinner, debut cu victorie la Turneul Campionilor

Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a început cu dreptul Turneul Campionilor de la Torino, impunându-se cu 7-5, 6-1 în faţa lui Felix Auger-Aliassime, locul 8 ATP.

Cei doi jucători se mai întâlniseră cu puţin peste o săptămână în urmă, în finala Rolex Paris Masters, unde italianul se impusese tot în două seturi, câştigând un nou Masters 1000.

Această victorie îi permite lui Sinner să se apropie de Aşexander Zverev în fruntea grupei, după victoria germanului asupra lui Ben Shelton din ziua precedentă (6-3, 7-6 [6]).