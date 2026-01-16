Japonia şi SUA au încheiat un acord pentru producţia comună de echipamente de apărare

Japonia şi Statele Unite au încheiat un acord în vederea unei consolidări a producţiei comune de echipamente de apărare, mai ales de rachete, şi unei extinderi a prezenţei lor militare în apele din sud-vestul Japoniei, în contextul în care China îşi sporeşte presiunile asupra vecinului său asiatic, potrivit AFP.

Conform sursei citate, acordul a fost încheiat în urma unei întâlniri, la Washington, între ministrul japonez al Apărării Shinjiro Koizumi şi omologul său american Pete Hegseth.

În cadrul reuniunii au convenit, de asemenea, să-şi consolideze cooperarea în privinţa lanţurilor de aprovizionare, inclusiv cu privire la minerale critice, a relatat AFP.

Tensiuni diplomatice au loc între Japonia şi China, după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie, că Tokyo ar putea interveni militar în cazul în care Beijingul atacă Taiwanul, a informat sursa menţionată.

Shinjiro Koizumi şi Pete Hegseth vor de asemenea să consolideze producţia comună de rachete de tip aer-aer şi de interceptori de tip sol-aer, conform AFP.