Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost, luni, runda inaugurală de la Australian Open, primil grand slam al anului.

Cristian a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6).

Meciul a durat o oră şi 54 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

România mai are două reprezentante la Australian Open: pe Gabriela Ruse, calificată în turul doi şi pe Sorana Cîrstea, care va juca marţi în primul tur.