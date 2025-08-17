JD Vance va participa luni la întâlnirea din Biroul Oval dintre Trump şi Zelenski

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile, potrivit news.ro.

Ultima dată când Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoştinţă, întrebându-l: „Aţi spus măcar o dată mulţumesc?”.

Cu toate acestea, în luna mai, Vance s-a întâlnit cu Zelenski şi cu secretarul de stat Marco Rubio în Italia. Deşi reporterii nu au fost invitaţi la întâlnire, după aceea, Vance a postat o fotografie în care el şi Zelenski zâmbeau.