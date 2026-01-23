Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
JO 2016: Şapte sportivi testaţi pozitiv

O.D.
Sport / 23 ianuarie, 09:59

JO 2016: Şapte sportivi testaţi pozitiv

Şapte sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, printre care şi un medaliat cu bronz, au fost depistaţi pozitiv în urma unei noi analize a probelor lor, a anunţat joi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA), potrivit AP.

Printre sportivii depistaţi pozitiv se numără medaliatul la haltere Aurimas Didzbalis din Lituania şi sprintera Ivet Lalova din Bulgaria, care s-a clasat pe locul opt în finala feminină de 200 de metri.

„Majoritatea acestor rezultate pozitive ale reanalizării se datorează în principal progreselor tehnice”, a precizat ITA, referindu-se la detectarea mai sensibilă a urmelor de steroizi.

Probele prelevate la Jocurile Olimpice sunt păstrate şi pot fi retestate până la 10 ani după eveniment, pentru a permite noi progrese în ştiinţa dopajului.

Patru dintre testele pozitive au fost pentru steroidul anabolic danabol, inclusiv Didzbalis, iar două au fost pentru turinabol oral, steroidul cel mai cunoscut utilizat în programul de dopaj susţinut de statul est-german. Testul pozitiv al Lalovei a fost pentru ostarină, care are efecte similare cu steroizii.

Didzbalis s-a clasat pe locul al treilea în categoria masculină de 94 de kilograme la Rio şi riscă să fie descalificat de Comitetul Olimpic Internaţional şi să fie deposedat de medalie. Pe locul al patrulea s-a clasat halterofilul Sarat Sumpradit din Thailanda.

Didzbalis a fost, de asemenea, depistat pozitiv pentru dopaj înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012 şi la campionatele mondiale din 2017 de la Anaheim, California.

Lalova, care s-a calificat în finala probei feminine de 200 m, a privat-o pe Ella Nelson din Australia de un loc în cursa pentru medalii, aceasta clasându-se pe locul al treilea în semifinală şi fiind cea mai rapidă dintre necalificate. A fost singura participare olimpică din cariera lui Nelson.

Lalova a terminat, de asemenea, în afara podiumului la probele de 100 şi 200 metri la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004.

Noile cazuri de dopaj olimpic includ patru în haltere şi câte unul în judo, lupte şi atletism.

„Sportivii vor fi, de asemenea, suspendaţi provizoriu de către federaţiile internaţionale respective”, a declarat ITA.

Doi dintre sportivi provin din Egipt, iar câte unul din Belarus, Brazilia (ţara gazdă a Jocurilor Olimpice), Bulgaria, Lituania şi Uzbekistan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb