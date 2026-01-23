Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

JO 2028: Kenyana Brigid Kosgei va concura pentru Turcia

O.D.
Sport / 23 ianuarie, 09:58

JO 2028: Kenyana Brigid Kosgei va concura pentru Turcia

Kenyana Brigid Kosgei, fosta deţinătoare a recordului la maraton, a anunţat că va concura, alături de alţi patru conaţionali, sub culorile Turciei la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AFP.

Medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 a declarat pentru AFP că Ronald Kwemoi, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost, la fel ca ea şi alţi trei atleţi mai puţin cunoscuţi, „abordat de Federaţia Turcă de Atletism”.

„Da, este adevărat, mi-am schimbat naţionalitatea pentru a deveni cetăţean turc”, s-a bucurat Brigid Kosgei. „A fost decizia mea şi sunt fericită să concurez sub steagul turc odată ce procesul de naturalizare va fi finalizat.”

Carta olimpică impune unui sportiv „să fi trecut cel puţin trei ani de când un concurent a reprezentat ultima dată ţara sa” înainte de a putea reprezenta o nouă ţară.

Procesul de obţinere a cetăţeniei turce a început în 2024, a precizat Brigid Kosgei, în vârstă de 31 de ani, care a câştigat numeroase maratoane importante, printre care cele de la Londra, Chicago, Madrid sau Tokyo, şi a deţinut recordul mondial la această disciplină din octombrie 2019 până în septembrie 2023, cu un timp de 2:14.04 (obţinut într-o cursă mixtă).

„Aceşti alergători au ales Turcia şi au fost acceptaţi de aceasta. Lumea este liberă, cu condiţia respectării regulilor”, a comentat pentru AFP Barnaba Korir, membru al comitetului executiv al federaţiei kenyene de atletism.

Mai mulţi atleţi kenyeni de prim rang au ales în trecut să concureze pentru alte ţări. Bernard Lagat, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney, apoi cu argint la cele de la Atena pentru Kenya, a reprezentat ulterior culorile Statelor Unite, devenind dublu campion mondial (1500 m şi 5000 m) în 2007. Saif Saaeed Shaheen a devenit campion mondial la 3000 m obstacole în 2003 şi 2005 pentru Qatar.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb