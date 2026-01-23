JO 2028: Kenyana Brigid Kosgei va concura pentru Turcia

Kenyana Brigid Kosgei, fosta deţinătoare a recordului la maraton, a anunţat că va concura, alături de alţi patru conaţionali, sub culorile Turciei la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AFP.

Medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 a declarat pentru AFP că Ronald Kwemoi, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost, la fel ca ea şi alţi trei atleţi mai puţin cunoscuţi, „abordat de Federaţia Turcă de Atletism”.

„Da, este adevărat, mi-am schimbat naţionalitatea pentru a deveni cetăţean turc”, s-a bucurat Brigid Kosgei. „A fost decizia mea şi sunt fericită să concurez sub steagul turc odată ce procesul de naturalizare va fi finalizat.”

Carta olimpică impune unui sportiv „să fi trecut cel puţin trei ani de când un concurent a reprezentat ultima dată ţara sa” înainte de a putea reprezenta o nouă ţară.

Procesul de obţinere a cetăţeniei turce a început în 2024, a precizat Brigid Kosgei, în vârstă de 31 de ani, care a câştigat numeroase maratoane importante, printre care cele de la Londra, Chicago, Madrid sau Tokyo, şi a deţinut recordul mondial la această disciplină din octombrie 2019 până în septembrie 2023, cu un timp de 2:14.04 (obţinut într-o cursă mixtă).

„Aceşti alergători au ales Turcia şi au fost acceptaţi de aceasta. Lumea este liberă, cu condiţia respectării regulilor”, a comentat pentru AFP Barnaba Korir, membru al comitetului executiv al federaţiei kenyene de atletism.

Mai mulţi atleţi kenyeni de prim rang au ales în trecut să concureze pentru alte ţări. Bernard Lagat, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney, apoi cu argint la cele de la Atena pentru Kenya, a reprezentat ulterior culorile Statelor Unite, devenind dublu campion mondial (1500 m şi 5000 m) în 2007. Saif Saaeed Shaheen a devenit campion mondial la 3000 m obstacole în 2003 şi 2005 pentru Qatar.