JTI România îl numeşte pe Marian Zamfir Director de Marketing pentru România, Moldova şi Bulgaria

JTI România a anunţat numirea lui Marian Zamfir în funcţia de Director de Marketing pentru România, Moldova şi Bulgaria, începând cu luna octombrie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. El preia atribuţiile de la Anelise Pitiş, care a fost desemnată Country Manager pentru JTI Belgia şi Luxemburg.

Marian Zamfir s-a alăturat companiei în 1998, construindu-şi de atunci o carieră internaţională remarcabilă în pieţe şi funcţii diverse din cadrul grupului. De-a lungul timpului, a ocupat poziţii cheie în Polonia, Danemarca, Rusia şi Elveţia, coordonând strategii globale de vânzări şi marketing. Înainte de revenirea în România, a condus activităţile de marketing pentru pieţele din Grecia, Cipru şi Malta.

„Este o mare bucurie să revin acasă, în România - locul unde a început parcursul meu alături de JTI. După mai mult de 15 ani în roluri diverse, în multiple pieţe, m-am întors într-o organizaţie cu o evoluţie extraordinară. Suntem mândri că ocupăm poziţia a doua pe piaţă şi continuăm să ne dezvoltăm în categoria produselor cu risc redus”, a declarat Marian Zamfir, Director de Marketing JTI România, Moldova şi Bulgaria.

JTI, una dintre primele companii multinaţionale stabilite în România, este prezentă local din 1993 şi a investit peste 300 de milioane de euro pe piaţa românească, plus aproximativ 33 de milioane de euro în proiecte comunitare. Compania are peste 1.500 de angajaţi şi a fost desemnată Top Employer pentru al 12-lea an consecutiv.