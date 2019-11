JYSK România a raportat afaceri de 582 milioane lei în anul financiar 2019

Retailerul de mobilă şi decoraţiuni JYSK România a raportat în anul financiar 2019 o cifră de afaceri de 582 milioane lei, în creştere de 20,5% faţă de anul trecut, iar profitul brut înainte de taxe de 75,6 milioane lei a urcat cu 12,8% faţă de anul financiar precedent.

"Atât cifra de afaceri, cât şi profitul brut înainte de taxe au crescut faţă de anul financiar precedent, urmând trendul pozitiv pe care compania scandinavă l-a avut până acum în România, ceea ce face ca anul 2019 să fie anul cu cele mai bune rezultate pentru JYSK de la intrarea pe piaţa românească", arată compania într-un comunicat.

Numărul total de bonuri a crescut cu 12,6% faţă de anul precedent, ceea ce înseamnă peste 4 milioane de bonuri.

În 2019, JYSK România a inaugurat 15 magazine noi, extinzându-se în oraşe precum Huşi, Titu, Orăştie, Oneşti, Vălenii de Munte, Slobozia şi Mioveni.

"Rezultatele pozitive din anul financiar 2019 se datorează atât creşterii vânzărilor pentru magazinele comparabile, cât şi noilor magazine deschise. În ceea ce priveşte produsele, cele mai mari vânzări au fost generate de mobilierul de interior, urmate de saltele, plăpumi şi perne şi articole pentru grădină. Din categoria de mobilier de interior, cele mai mari vânzări s-au înregistrat la dulapuri, iar cea mai mare creştere la biblioteci şi etajere", a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK România şi Bulgaria.

Şi la nivel de grup, JYSK înregistrat un rezultat pozitiv. Compania a avut investiţii majore în anul 2019, iar în aceste condiţii cifra de afaceri a grupului JYSK a crescut cu 6,3% anul acesta şi a ajuns la 3,794 miliarde euro, în timp ce profitul brut înainte de taxe în anul 2019 a fost de 436 millioane euro.

"Anul acesta am făcut investiţii semnificative. În zona IT şi digitalizare am investit masiv pentru a ne asigura că JYSK se numără printre cei mai buni atunci când vine vorba de cumpărăturile online. Apoi, am inaugurat centrul de distribuţie din Bozhurishte, Bulgaria, am inaugurat un număr record de magazine în toată lumea şi am intrat pe piaţa din Irlanda", a declarat Jan Bøgh, CEO JYSK.