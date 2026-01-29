Kaja Kallas: "NATO trebuie să devină mai europeană”

NATO trebuie să devină ”mai europeană”, cere miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump lasă să planeze îndoiala cu privire la viitorul relaţiei transatlantice, informează news.ro.

Acest apel intervine la două zile după ce secretarul general al NATO Mark Rutte vorbea despre iluzia unei apărări europene fără Statele Unite.

”Iar dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său se pot apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu puteţi. Nu putem, avem nevoie unii de alţii”, avertiza luni Mark Rutte în faţa eurodeputaţilor.

Însă Kaja Kallas consideră că nu aceasta este problema.

”Daţi-mi voie să fiu clară: noi vrem legături transatlantice solide. Statele Unite vor rămâne partenerul şi aliatul Europei, însă Europa trebuie să se adapteze noilor realităţi”, a subliniat ea miercuri într-un discurs, la Bruxelles, la sediul Agenţiei Europene a Apărării (EDA).

”În timp ce Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană, pentru a-şi păstra forţa. Iar pentru asta Europa trebuie să acţioneze!”, a subliniat ea.