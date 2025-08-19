Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kim Jong Un acuză Seulul şi Washingtonul că manifestă voinţă de război

T.B.
Internaţional / 19 august, 09:10

Kim Jong Un acuză Seulul şi Washingtonul că manifestă voinţă de război

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a acuzat Coreea de Sud şi Statele Unite că îşi manifestă "voinţa de a începe un război" prin manevrele lor militare comune şi a promis o expansiune rapidă a arsenalului nuclear al ţării sale, a raportat marţi agenţia de stat KCNA, transmite EFE.

Declaraţiile au fost făcute în timpul inspecţiei de luni a distrugătorului de 5.000 de tone Choe Hyon, primul de acest tip dezvoltat de Phenian, liderul nord-coreean supervizând testul integrat al sistemelor de arme şi instruire a marinarilor, conform agenţiei.

Pe şantierul naval de la Nampo, în provincia Pyongan de Sud, situat la aproximativ 70 de kilometri de capitala nord-coreeană, Kim a declarat că exerciţiile militare Ulchi Freedom Shield (UFS), începute duminică de Seul şi Washington, dezvăluie în mod deschis postura lor mai ostilă şi confruntaţională faţă de Phenian, transmite sursa.

"Legătura militară intensificată între Statele Unite şi Coreea de Sud şi demonstraţiile lor de forţă sunt cea mai evidentă manifestare a voinţei lor de a iniţia un război şi sursa distrugerii mediului de pace şi securitate din regiune", a subliniat el, adăugând că situaţia impune "o expansiune accelerată a nuclearizării".

"Cea mai de încredere şi fermă modalitate de a controla şi menţine mediul de securitate al regiunii şi de a apăra ferm suveranitatea şi securitatea Coreei de Nord este pur şi simplu ca duşmanii să se teamă de Coreea de Nord", a afirmat Kim Jong Un.

Dezvoltarea distrugătoarelor din această clasă nu a fost lipsită de neplăceri. În mai, un distrugător de acelaşi tip s-a răsturnat în timpul lansării, un episod jenant pentru regimul nord-coreean. După ce a fost reparat, el a fost relansat în iunie sub numele de Kang Kon, iar regimul a anunţat că intenţionează să extindă seria cu încă două până în 2026.

În evenimentul de luni, Kim a fost informat despre construcţia unei a treia nave din aceeaşi clasă la şantierul naval din Nampo, a indicat KCNA.

Manevrele UFS, care se vor desfăşura până pe 28 august, includ simulări de comandă, exerciţii cu foc real şi antrenamente de apărare civilă.

Coreea de Nord consideră aceste manevre teste de invazie, în timp ce aliaţii susţin că ele sunt de natură defensivă.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a transmis vineri, cu ocazia aniversării Zilei Eliberării, un mesaj conciliant, promiţând revenirea la acordul militar din 2018. Phenianul a închis însă uşa dialogului cu Seulul şi, de asemenea, susţine că va lua în considerare conversaţiile cu Washingtonul doar dacă se elimină denuclearizarea de pe agendă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb