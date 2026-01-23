Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru un acord de pace durabil

Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, considerând că aceasta este o condiţie necesară pentru găsirea unei soluţii la conflict, declaraţia fiind făcută înaintea unei reuniuni tripartite între Moscova, Kiev şi Washington, care are loc la Abu Dhabi, o premieră în această formulă, informează news.ro.
„Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.
„Fără soluţionarea problemei teritoriale (...) este inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”, a adăugat el.
Opinia Cititorului ( 1 )
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 12:58)
Pai parca pana acum spuneau mujicii ca trebuie sa tinem cont de "noile realitati din teritoriu":-)...gata cu realitatile, vrem "moca" ceva ce nu e al nostru:-)? Sa ne dea Trump, "sa manance si gura lui Putler ceva":-), ho, ho, ho