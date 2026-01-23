Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru un acord de pace durabil

Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, considerând că aceasta este o condiţie necesară pentru găsirea unei soluţii la conflict, declaraţia fiind făcută înaintea unei reuniuni tripartite între Moscova, Kiev şi Washington, care are loc la Abu Dhabi, o premieră în această formulă, informează news.ro.

„Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

„Fără soluţionarea problemei teritoriale (...) este inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”, a adăugat el.