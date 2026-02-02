Kremlinul confirmă negocieri directe Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi

Kremlinul a confirmat luni că o nouă rundă de negocieri directe între Ucraina, Rusia şi Statele Unite va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi, în încercarea de a găsi o soluţie la războiul din Ucraina, reuniunea fiind iniţial programată pentru duminică, conform News.ro.

"A doua rundă de negocieri va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, potrivit sursei menţionate anterior.

Amânarea reuniunii a fost explicată de Dmitri Peskov prin necesitatea armonizării agendelor de lucru ale celor trei părţi, a relatat News.ro. Aceasta confirmă anunţul făcut duminică către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform sursei. Prima rundă de negocieri în Emiratele Arabe Unite a avut loc pe 23 şi 24 ianuarie, fără a produce progrese diplomatice, iar a doua rundă, iniţial programată pentru 1 februarie, a fost reprogramată pentru 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi, conform declaraţiilor lui Zelenski, subliniază News.ro.