L'Étape Romania by Tour de France 2025 şi-a desemnat câştigătorii

Ediţia a patra a competiţiei L'Étape Romania by Tour de France s-a desfăşurat pe 31 august la Bucureşti, cu start din Piaţa Constituţiei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Organizatorii arată că evenimentul a reunit 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti din 20 de ţări, fiind cel mai mare concurs de ciclism de şosea din Europa de Est.

Câştigătorii tricoului galben, simbol al victoriei, au fost Covalciuc Andrei şi Daria Khandozhko (cursa de 85 km), respectiv Ghennadi Morgun şi Mara Perşoiu-Târâtu (cursa de 42 km). Tricoul verde, pentru cei mai rapizi pe secţiunea de sprint, le-a revenit lui Dominik Ujlaky şi Sonia-Teodora Cibu (85 km), respectiv Vladimir Cârlan şi Mara Perşoiu-Târâtu (42 km). Tricoul alb, destinat tinerilor sub 25 de ani, a fost câştigat de Semion Culicenco şi Alina Baletchi (85 km), respectiv Ghennadi Morgun şi Mara Perşoiu-Târâtu (42 km).

Primii trei clasaţi în cursa de 85 km la masculin şi feminin - Filip Grigorescu, Marian Frunzeanu, Covalciuc Andrei, Irina Stoica, Elena Dobranitsa şi Daria Khandozhko - s-au calificat pentru programul internaţional L'Étape Championship şi au primit invitaţii la L'Étape du Tour din Franţa.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a presupus implicarea a 300 de tehnicieni, 400 de voluntari şi peste 400 de poliţişti şi jandarmi.