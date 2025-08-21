Lavrov: Moscova respinge drept ”inacceptabilă” desfăşurarea unui contingent militar european în Ucraina

Desfăşurarea unui contingent militar în Ucraina este ”inacceptabilă” pentru Moscova, anunţă joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanţiilor de securitate pe care Occidentul le poate furniza Ucrainei, relatează AFP.

”O intervenţie străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (...) va fi total inacceptabilă pentru Rusia”, declară şeful diplomaţiei ruse în urma unei întâlniri, la Moscova, cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar.

Serghei Lavrov acuză Ucraina de faptuul că nu vrea o ”rezolvare dreaptă şi durabilă” a războiului declanşat de Moscova în februarie 2022, în contextul unei accelerări a unor eforturi dioplomatice, impuslionate de către preşedintele american Donald Trump.

”Regimul ucrainean şi reprezentanţii săi (...) arată foarte evident că nu sunt interesaţi de o rezolvare dreaptă şi durabilă”, apreciază şeful diplomaţiei ruse.