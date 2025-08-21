Lavrov: Moscova respinge drept ”inacceptabilă” desfăşurarea unui contingent militar european în Ucraina

Desfăşurarea unui contingent militar în Ucraina este ”inacceptabilă” pentru Moscova, anunţă joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanţiilor de securitate pe care Occidentul le poate furniza Ucrainei, relatează AFP.
”O intervenţie străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (...) va fi total inacceptabilă pentru Rusia”, declară şeful diplomaţiei ruse în urma unei întâlniri, la Moscova, cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar.
Serghei Lavrov acuză Ucraina de faptuul că nu vrea o ”rezolvare dreaptă şi durabilă” a războiului declanşat de Moscova în februarie 2022, în contextul unei accelerări a unor eforturi dioplomatice, impuslionate de către preşedintele american Donald Trump.
”Regimul ucrainean şi reprezentanţii săi (...) arată foarte evident că nu sunt interesaţi de o rezolvare dreaptă şi durabilă”, apreciază şeful diplomaţiei ruse.
Opinia Cititorului ( 13 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 15:45)
Interventia rusa intr-o parte a teritoriului ucrainean, nu tot interventie straina este?
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:03)
nu e cazul ca Zelenski a amenintat securitatea Rusiei, de aia s a nenorocit
1.2. Pentru cine nu cunoaste istoria Rusiei (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 21.08.2025, 16:16)
Pentru cine nu cunoaste istoria Rusiei este interventie straina. Dar pentru cine cunoaste istoria Rusiei, Rusia este la ea acasa în Ukraina.
2. Rusia este statul agresor
(mesaj trimis de Loaza Lavrov în data de 21.08.2025, 15:54)
Chiar așa? Dar invazia rusească din Ucraina de ce ar fi acceptabilă?
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:04)
simplu, fiindca actorasul a provocat Rusia pana a atacat
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:09)
E chiar mai simplu decât atât, piticul atomic Putler a dorit să trimită UIRSS la ghena istoriei. Job done!
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:12)
pana atunci zebelitului a distrus ucraina si poporul ei in ultimul hal, uite ce i acolo, job done
2.4. E simplu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 21.08.2025, 16:17)
Pentru ca în Ukraina Rusia este la ea acasa.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:03)
plang ucrainienii in pumni vai de capul lor
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:05)
sa i multumeasca lui Zelenski ca i a vandut, ei l ar da jos dar ii tine cu securitatea la cap exact ca ceașcă
3.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:10)
Ucrainenii sunt acum un popor unit și cu un scop nobil, să nu mai ajungă niciodată sub talpa mongolilor criminali de la est.
3.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:15)
40 - 50% au fugit, tara e goala si distrusa, mai sant cativa mercenari gunoiul planetei uniti si cu un scop nobil sa se imperecheze cu ucrainiencele ramase singure ca peste 1.700.000 flacaiasi ucrainieni au fost sfartecati de rusi,
da, o mare natiune ucraina multumeste zdrelitului
3.4. Zele este la sfarsit de "mandat" (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 21.08.2025, 16:21)
Dupa trei ani de încapatânare, singura solutie a lui Zele este tot cea propusa de americani la începutul conflictului, si anume exfiltrarea pe undeva prin occident.