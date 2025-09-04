Leroy Merlin investeşte 27,9 milioane euro în 2025 pentru extindere, digitalizare şi sustenabilitate

Leroy Merlin România va investi în acest an 27,9 milioane euro, cu aproape 50% mai mult decât în 2024, pentru extinderea reţelei de magazine, modernizarea logisticii, accelerarea digitalizării şi proiecte de sustenabilitate, potrivit unui comunicat al companiei. Retailerul estimează o creştere de circa 8% a cifrei de afaceri, după venituri de 3,40 miliarde lei anul trecut.

„2025 este anul în care accelerăm investiţiile şi pregătim viitorul. Extinderea reţelei, digitalizarea, modernizarea logisticii şi proiectele de sustenabilitate arată angajamentul nostru de a creşte responsabil, în beneficiul clienţilor, comunităţilor şi economiei”, a declarat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Compania are în plan inaugurarea a trei noi magazine în 2026, la Bistriţa, Brăila şi Galaţi, după ce anul acesta a ajuns la 25 de unităţi la nivel naţional, inclusiv prin deschiderea magazinului din Lujerului, Bucureşti.

Sustenabilitatea rămâne un pilon central: aproape 80% din energia utilizată anul trecut a provenit din surse regenerabile, toate magazinele proprii au fost echipate cu panouri fotovoltaice, iar 99% din produsele din lemn comercializate erau certificate FSC sau PEFC. Bugetul pentru proiecte de responsabilitate socială s-a mai mult decât dublat, de la 1,5 milioane euro în 2024 la 3,74 milioane euro în 2025.

Pe segmentul logistic, compania operează peste 33.000 mp spaţii de depozitare şi o reţea de peste 5.100 de lockere easybox, urmând să îşi extindă capacităţile până în 2026.

În perioada 8-14 septembrie, retailerul marchează aniversarea printr-o campanie naţională în toate magazinele, cu preţuri promoţionale şi evenimente dedicate clienţilor.