Liberalii cer control guvernamental la DGASPC Vâlcea, după trei luni fără salarii pentru angajaţi

Consilierii judeţeni ai PNL Vâlcea au solicitat intervenţia Corpului de control al premierului Ilie Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica motivele pentru care angajaţii instituţiei nu şi-au primit salariile din luna august şi modul de gestionare a fondurilor publice, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat transmis marţi, liberalii vâlceni acuză conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea de „indolenţă şi incompetenţă”, afirmând că Guvernul şi-ar fi îndeplinit toate obligaţiile privind plata drepturilor salariale. „Este inadmisibil ca, într-o instituţie publică a statului român, cei care îngrijesc zilnic oameni vulnerabili să fie privaţi de propriul drept la muncă şi la plata corectă a drepturilor ce li se cuvin”, se arată în comunicatul PNL.

Consilierii judeţeni ai partidului cer sancţionarea celor responsabili pentru întârzierea plăţilor şi avertizează că lipsa salariilor „pune în pericol funcţionarea sistemului de protecţie socială din întregul judeţ”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, susţine însă că responsabilitatea revine Guvernului, precizând că administraţia judeţeană „şi-a depăşit deja obligaţiile legale” după ce a achitat salariile aferente lunii august. „Bani pentru salariile de la DGASPC trebuie să dea Guvernul României, conform legii. Noi am dat ultimii bani pe care puteam să-i dăm legal. De aici încolo este treaba Guvernului să plătească”, a declarat Rădulescu.