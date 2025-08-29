Libra Internet Bank a crescut cu 16% portofoliul de credite, iar profitul a depăşit 164 milioane lei în primele şase luni din 2025

În prima jumătate a anului 2025, portofoliul net de credite al Libra Internet Bank a urcat până la 8,3 miliarde lei, un avans de aproximativ 16% faţă de 2024. În acelaşi timp, depozitele atrase de la clienţi au fost de 10,8 miliarde lei, în linie cu valoarea înregistrată la finalul anului, conform unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată precizează:

„Activele Libra au ajuns la 12,9 miliarde lei, în creştere cu 11,2% faţă de Semestrul I din 2024, iar profitul pe primele şase luni a fost de 164,1 milioane lei, cu aproape 10% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Aceste creşteri au fost realizate simultan cu păstrarea unei rate stabile a creditelor neperformante, de 2,3%, considerabil sub media sistemului bancar (2,8% la 30 iunie 2025)”.

„În prima jumătate a anului 2025, ne-am concentrat, ca întotdeauna, pe cultivarea relaţiei cu clienţii Libra Internet Bank. A fost o perioadă în care am finanţat proiecte interesante şi am mizat pe investiţiile în tehnologie, pentru a oferi cele mai bune servicii şi produse bancare. Iar rezultatele obţinute ne reconfirmă că am ales modelul de business potrivit şi ne motivează să inovăm permanent şi să fim alături de clienţii noştri în toate momentele în care aceştia au nevoie de un partener de încredere.”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, Director General Libra Internet Bank.