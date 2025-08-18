Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Liderul opoziţiei maghiare cere Rusiei să nu se implice în alegerile din 2026

A.B.
Internaţional / 18 august, 15:23

Liderul opoziţiei maghiare cere Rusiei să nu se implice în alegerile din 2026

Peter Magyar, liderul opoziţiei de la Budapesta, a solicitat Moscovei să evite orice formă de implicare în politica internă a Ungariei, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a acuzat recent Uniunea Europeană că ar încerca să „schimbe regimul de la Budapesta”, potrivit Kyiv Independent, care afrimă cele ce urmează.

„Solicit o asigurare clară că Rusia se va abţine de la orice acţiune care ar putea fi clasificată drept interferenţă în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operaţiuni cibernetice sau intimidarea personalităţilor politice şi a cetăţenilor”, a scris Magyar pe Facebook.

Alegerile generale sunt programate în 2026, iar sondajele recente plasează formaţiunea Tisza, condusă de Magyar, înaintea Fidesz, partidul premierului Viktor Orban.

SVR a susţinut pe 13 august că Bruxelles-ul ar mobiliza resurse „materiale, administrative, media şi de lobby” pentru a-l sprijini pe Magyar, acuzând şi Kievul că ar contribui la „demontarea guvernului maghiar”, potrivit sursei citate,

Fost aliat al lui Orban, Magyar a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai săi, promiţând să apropie Ungaria de partenerii occidentali şi să pună capăt izolării politice. În iulie 2024, el a vizitat Ucraina, unde a livrat ajutor umanitar şi a subliniat că doreşte „relaţii pragmatice” cu Rusia, dar fără ingerinţa Kremlinului.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 15:36)

    Rusnacii nu pot trăi dacă nu-și bagă coada.

    Sigur le cere Orban (aliatul Rusiei) ajutorul! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Orban omul rusilor (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:07)

      Cum si rusii i-au indicat lui Orban sa-l sustina pe simion in alegeri. Pe cel ce s-a pipit pe mormintele bunicilor maghiarilor, si s-a luat la bataie cu maghiarii. Si a executat. Nu vor rusii sa piarda asa o sluga credincioasa.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:32)

    Ziaristul Robert Knight de la The Washington Times,constata ca fortele politice conservatoare/suveraniste sunt sub un atac,sistemic al mediei globaliste,si are o remarca si mai tare ;fortel de stanga/liberala au gasit o noua strategie : nu invig adversarii politici in alegeri democratice corecte,ci in justitie.Vezi exemplele ;Marine Le Pen,Calin Georgescu,si incercarile repetate cu Trump.

    Dar rusii astia prosti,nu stiu ca NUMAI occidentul are voie,

    sa se amestece in alegerile politice al statelor de pe mapamond ??!! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

