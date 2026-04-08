Liga Campionilor: Real Madrid - Bayern Munchen, scor 1-2, în turul sferturilor

Echipa germană Bayern Munchen a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia spaniolă Real Madrid, în meciul tur din sferturile Ligii Campionilor, informează news.ro.

La Madrid s-a jucat pe contre în prima repriză. Bayern şi-a anunţat intenţiile ofensive încă din secundele de început, când Laimer a şutat peste poarta lui Lunin. A urmat marea şansă de gol din minutul 9, cu Alvaro Carreras scoţând de pe linia porţii la Upamecano, pentru ca Mbappe şi Vinicius să încerce poarta adversă, în minutele 16 şi 17.

Bavarezii au ratat apoi prin Gnabry, la o eroare defensivă a madrilenilor, în minutul 28, pentru ca Gnabry să devină servantul lui Luis Diaz, în minutul 41, şi columbianul a deschis scorul în favoarea oaspeţilor. Imediat după reluare Kane a ridicat scorul la 2-0 pentru elevii lui Kompany, cu un şut de la marginea careului.

Realul lui Arbeloa s-a trezit din amorţeală şi, după ratarea lui Vinicius, în minutul 61, la o greşeală a lui Upamecano, madrilenii au revenit în joc prin golul lui Mbappe, francezul marcând cu un şut din careu, în minutul 71.

Neuer s-a opus la şutul lui Vinicius, din minutul 82 şi Bayern s-a impus cu 2-1 pe Santiago Bernabeu, iar soarta calificării se decide la Munchen, în retur.