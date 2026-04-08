Liga Campionilor: Sporting Lisabona - Arsenal Londra, scor 0-1, în turul sferturilor

Echipa engleză Arsenal Londra a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia portugheză Sporting Lisabona, în prima manşă a sferturilor din Liga Campionilor, informează news.ro.

Pe Estadio Jose Alvalade, gazdele au început bine meciul cu Arsenal, fiind aproape de gol în minutul 7, dar şutul lui Maximiliano Araujo a lovit doar bara. Londonezii au replicat în minutul 16, când Madueke a trimis din corner direct în bara transversală. În continuare însă ambele echipe au evitat să-şi asume riscuri. Arsenal a avut posesia, fără să creeze mare pericol şi la pauză a fost scor alb la Lisabona.

Zubimendi a trimis mingea în plasă, în minutul 63, deschizând scorul pentru echipa lui Arteta, însă arbitrul Daniel Siebert a anulat reuşita, după verificarea VAR, pentru o poziţie de ofsaid. În minutul 76 a intrat în teren Max Dowman, 16 ani şi 97 de zile, cel mai tânăr jucător din istoria sferturilor Ligii Campionilor, dar ocazia a venit la păoarta lui Raya, prin Catamo, în minutul 82.,

Şi când totul părea că se îndreaptă spre un 0-0, Kai Havertz a înscris pentru londonezi, în minutul 90+1, şi Arsenal porneşte cu prima şansă în returul din Anglia.