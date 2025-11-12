Lionel Messi va merge la CM din 2026 doar dacă poate fi util echipei Argentinei

Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia pe gazonul stadionului din Barcelona. Argentinianul a primit premiul onorific pentru „cel mai iubit jucător din istoria Barça” din partea mass-media.

Messi este deja cu gândul la Cupa Mondială din 2026? „Este întotdeauna special să joci la Cupa Mondială cu echipa naţională”, afirmă campionul mondial din 2022 din Qatar, care preferă să fie modest în ceea ce priveşte participarea sa (foarte probabilă) la Cupa Mondială din America de Nord (Statele Unite, Mexic, Canada) sub culorile Albiceleste: „Nu vreau să fiu, între ghilimele, o povară pentru echipa mea. Vreau să mă simt bine fizic, să fiu sigur că pot contribui la grup. Dar dorinţa mea este să fiu acolo, nu există nimic mai mare decât Cupa Mondială.”

Messi evoluează acum la Inter Miami (76 de goluri în 85 de meciuri).