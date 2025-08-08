Lira sterlină a crescut cu 0,5% joi, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referinţă

Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% joi, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu aşteptările pieţei, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Decizia a evidenţiat însă o diviziune puternică în cadrul Comitetului de Politică Monetară (MPC): patru membri au votat pentru menţinerea dobânzii, alţi patru pentru reducere, iar un membru a cerut chiar o reducere mai amplă, de 50 de puncte de bază. Astfel, a fost necesară o a doua rundă de vot pentru a se obţine o majoritate favorabilă scăderii de 25 de puncte de bază.

În şedinţa din iunie, decizia MPC de a păstra rata dobânzii neschimbată a fost mai clară, cu o majoritate de 6 la 3.

Diviziunea din rândul factorilor de decizie alimentează incertitudinea privind traiectoria viitoare a politicii monetare în Marea Britanie, însă aprecierea lirei sugerează că investitorii văd această flexibilitate drept un semnal pozitiv în contextul actual.