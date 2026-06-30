Litoralul românesc adună peste 156.000 de locuri de cazare în unităţi clasificate

Numărul locurilor de cazare disponibile în structurile turistice clasificate de pe litoralul românesc raportează o creştere de aproape 2% în acest sezon şi atinge un total de 156.366 de locuri, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Judeţul Constanţa concentrează în prezent peste 25% din totalul capacităţii de cazare de la nivel naţional, conform sursei citate.

Datele oficiale indică existenţa a 5.386 de unităţi de cazare pe Riviera Românească, valoare cu 10% mai mare faţă de cele 4.896 de unităţi consemnate în perioada similară a anului trecut, transmite Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Segmentul hotelurilor cu servicii all inclusive înregistrează un avans semnificativ, numărul acestor unităţi ajungând la 70 în acest sezon, comparativ cu 54 în vara precedentă, notează documentul oficial.

Pe zona de clasificare, unităţile de 3 stele domină topul cu 4.156 de structuri şi 92.618 locuri, conform MEDAT. Din perspectiva apartamentelor de vacanţă, litoralul reuneşte 1.835 de unităţi cu 9.448 de locuri, adică aproape jumătate din totalul consemnat în ţară, arată datele ministerului.

„Pentru industria turismului, anul 2026 seamănă cu o «jumătate de pandemie». Dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50%, în acest sezon efectele reducerii voucherelor de vacanţă şi măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25%”, declară Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT şi preşedinte BIBI Group4Travel.

Tarifele pentru sezonul actual rămân la un nivel comparabil cu cel din anul trecut, deşi unele unităţi aplică majorări medii de până la 10%, conform analizei de piaţă. Hotelierii mizează pe promoţii punctuale şi reduceri last minute de până la 33% pentru stimularea rezervărilor, informează asociaţia de profil.

Cele mai căutate destinaţii de pe litoral rămân staţiunile Mamaia, Eforie Nord şi Venus, care adună aproximativ 55% din totalul opţiunilor clienţilor, transmite agenţia de turism.

„Diferenţa este că acum piaţa e liberă, însă puterea de cumpărare este cea care limitează decizia de călătorie. Reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanţă a pus presiune atât pe turişti, cât şi pe operatorii din turism. Cu toate acestea, piaţa a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare”, adaugă Adrian Voican.

În ceea ce priveşte calitatea mediului, Riviera Românească dispune în prezent de cinci plaje certificate cu distincţia Blue Flag, situate în Mamaia Nord, Eforie şi Olimp, potrivit comunicatului de presă.

Operatorii locali compensează prudenţa cumpărătorilor prin evenimente de anvergură precum festivalul Beach, Please! şi investiţii în programe de animaţie, conform aceleiaşi surse.