Lituania respinge oferta lui Lukaşenko privind redeschiderea frontierei cu Belarus

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a respins luni propunerea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko de reluare a negocierilor pentru redeschiderea frontierei dintre cele două state, transmite Reuters.

Decizia vine după ce Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei până la sfârşitul lunii noiembrie, în urma incursiunilor repetate ale unor baloane meteorologice provenite din Belarus, care au pătruns în spaţiul aerian lituanian şi au provocat perturbări ale traficului, inclusiv închiderea temporară a aeroportului din Vilnius. Autorităţile de la Vilnius au calificat aceste incidente drept „atacuri hibride”, susţinând că baloanele sunt folosite pentru trafic de ţigări, iar regimul de la Minsk nu ia măsuri pentru a le opri.

„Nu Lukaşenko face regulile. Recomandarea mea insistentă pentru guvernul meu va fi să nu urmăm calea pe care încearcă ei să ne-o impună”, a declarat Budrys pentru publicaţia lituaniană 15min.lt. Ministrul a subliniat că Lituania beneficiază de sprijinul deplin al Statelor Unite, precizând că s-a întâlnit luni, la Washington, cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu John Coale, emisarul special al preşedintelui Donald Trump pentru Belarus.

Anterior, agenţia de stat belarusă Belta relatase că Lukaşenko a ordonat Ministerului de Externe de la Minsk să înceapă negocieri cu partea lituaniană „pentru normalizarea situaţiei şi restabilirea funcţionalităţii punctelor de trecere”, după consultări cu şefii serviciilor de securitate şi ai comitetului pentru frontieră.

Budrys a declarat însă că Lituania nu va redeschide frontiera până când Belarus nu va permite întoarcerea celor aproximativ 1.000 de camioane lituaniene blocate pe teritoriul său.